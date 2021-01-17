'Холостячка' Мишина рассказала о трудностях съемок интимных сцен

Украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками сложностями съемок различных кинолент.

Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. По ее словам, самое критичное для нее – это холод.

Как рассказала кинозвезда, она "ледышка" независимо от того, какое бы термобелье она не надела. Так, у Мишиной от холода блокируется речевой аппарат.

На съемках фильмов о врачах, актрисе приходится изучать медицинскую терминологию. Но при этом она должна сыграть так, чтобы все поверили.

По поводу сцен секса Мишина рассказала, что зритель должен видеть настоящий половой акт.

"Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком еще можно, а вот движения будь добра сыграть максимально правдиво", – отметила знаменитость.

Кроме того, на съемках всегда бешеный ритм, огромное количество сцен и переработки. По словам Мишиной, сложно сохранять здравость ума и грамотность речи.

Актриса добавила, что также трудно снимать фильмы летом, когда на улице выпал снег. Но все это преодолевается, если рядом хорошая команда, присутствуют чувство юмора, партнерство, вкусный кейтеринг и есть возможность видеть плейбек – отснятый материал.

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