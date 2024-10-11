Не украинский. Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, паспорт какой страны планирует получить ее любимый-россиянин

Известная украинская актриса Катя Кузнецова, состоящая в гражданском браке с российским бизнесменом Максимом Аплиным, рассказала, что ее муж давно задумывается об изменении гражданства из-за протестной позиции к власти РФ. И сейчас находится в процессе получения документов от Испании.

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Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA. Екатерина говорит, что ее муж поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии и осуждает россиян за покорность кремлевским властям.

Екатерина Кузнецова, 14 лет жившая и работавшая в РФ, разорвала все связи с Россией в феврале 2022 года. Сейчас артистка живет с мужем в Испании и часто бывает в Украине, где много снимается.

"Он бы с удовольствием получил украинское, но это тяжело, – комментирует Екатерина желание мужчины получить гражданство Испании. – Поэтому занимается получением испанского, думаю, оно у него и будет. Интересно, что после начала войны в 2014 Макс начал очень активно интересоваться украинской историей и нашими личностями. Говорил: "Какие же украинцы крутые, а мы – терпилы. У нас 22 года один и тот же президент. А у вас Майданы. Вы свободны, вдохновляющие, раскованные". Он увлекается всем этим еще и потому, потому что в его жизни были такие моменты, когда, например, у друзей могли просто так забрать у России бизнес. Не 10 или 20 процентов, а все. Прийти и сказать: "Ушел нах*р отсюда". И таких историй было не одна и не две в кругу его окружения".

На вопрос об официальном браке с Максимом Аплиным, с которым актриса вместе с 2017 года, Екатерина ответила: "Нам нравится находиться в таком состоянии, в котором мы сейчас есть, потому что считаем себя супругами". Кузнецова также призналась, будет ли менять фамилию в браке: "В первом браке (актриса была замужем за российским актером Евгением Прониным. – Ред.) не брала фамилию мужа, но даже не стоял вопрос, что может быть все иначе. Думаю, что во втором, если он пройдет, тоже не буду брать. Ну, дети, конечно, будут иметь папину фамилию, а я останусь Кузнецовой".

Полное интервью с Екатериной Кузнецовой читайте на OBOZ.UA в субботу, 12 октября.

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