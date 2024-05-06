'Мы не будем жить в России'. Звезда сериала 'Кухня' призналась, как муж-россиянин раскрыл ей глаза

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, известная по сериалу "Кухня", рассказала о позиции мужа-россиянина. До 24 февраля 2022 года знаменитость жила и работала в России, однако после полномасштабного вторжения она разорвала все связи со страной-агрессоркой.

Украинка познакомилась с любимым Максимом Аплиным, российским бизнесменом, в 2017 году. Именно он, еще задолго до полномасштабной войны в Украине, поделился своим разочарованием из-за российской власти и ее действий. В частности, россиянин был восхищен стойкостью украинцев после аннексии Крыма. Об этом Кузнецова рассказала в интервью ведущему Алексею Суханову.

"Он сразу мне сказал: "Мы не будем жить в России". И я ему сказала, что у меня проекты, как же, я не могу. Он говорит: "Катюш, пройдет время, ты все поймешь, мы поедем", – рассказала актриса.

По ее словам, мужч много интересовался политикой. Аплин бывал в Москве 2-3 месяца в год, другое время проводил на Шри-Ланке из-за работы.

"Он всегда поддерживал и мою семью, и меня. Поэтому у него есть российский паспорт, но сердцем он всегда был с Украиной", – делится Кузнецова.

Звезда добавляет, что у пары никогда не возникало споров на фоне политических взглядов. Кроме того, после февраля 2022 года любимый украинки вычеркнул из жизни друзей, поддерживающих войну, и тех, кто "не определился с позицией".

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