Не только Меган Маркл: 5 звездных красавиц, ставших женами принцев и аристократов

Когда принц Гарри и американская актриса Меган Маркл сыграли свадьбу, многие критиковали их мезальянс. И продолжают это делать до сих пор, через 5 лет после торжественной церемонии. Ведь Гарри – брат будущего главы престола, поэтому должен был выбрать девушку из аристократической семьи.

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Однако в современном мире браки между "обычными" девушками и мужчинами из высшего класса – не редкость. Мы подготовили подборку ярких примеров. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Оливия Уайлд и Тао Располи

Американская киноактриса и режиссер Оливия Уайлд была в браке с итальянским аристократом, режиссером, фотографом и музыкантом Тао Располи. Он – сын принца Алессандро Располи. Пара сыграла свадьбу через полгода с момента знакомства. Тогда Оливии было 18. Девушка получила титул принцессы, что, кстати, никак не повлияло на ее жизнь.

Казалось, супруги были счастливыми. Через 8 лет они сообщили о разводе. Ключевой причиной стало то, что Уайлд еще не была готова к рождению детей, тогда как муж настаивал на этом.

2. Грейс Келли и князь Ренье III

История американской актрисы Грейс Келли и князя Монако Ренье III точно не напоминала сказку. Они познакомились на Каннском кинофестивале и, по словам девушки, сразу влюбились.

После свадьбы в 1956 году актриса получила титул княгини, и вынуждена была бросить любимое занятие – съемки в кино. Далее активно занималась благотворительными проектами и светскими раутами (званые ужины): она способствовала тому, что в Монако значительно улучшилась ситуация с экономикой.

В браке Грейс так и не стала счастливой. Ее избранник был малоэмоциональным и замкнутым в себе. 13 сентября 1982 княгиня попала в автокатастрофу. У нее был легкий инсульт, после чего автомобиль сорвался с крутого поворота, перевернулся и упал в пропасть. В машине также находилась ее дочь Стефания, которой, в отличие от матери, удалось выжить.

3. Джессика Честейн и Джан Лука Пасси ди Препозуло

Американская актриса театра, кино и телевидения Джессика Честейн в 2017 году стала женой Джана Лука, дизайнера итальянского бренда Moncler, а также члена итальянской аристократической семьи. Его отец носит титул графа, который в будущем перейдет к сыну (Джессика станет графиней). Сейчас пара живет "земной" жизнью, не пользуясь привилегиями "голубой крови".

4. Рита Хейворт и принц Али Хан

Американская кинозвезда и танцовщица, секс-символ 1940-х годов Рита Хейворт была одной из первых актрис, ставших женами представителей королевских семей. Принц Али Хан, сын султана Ага-хана III, лидера мусульман, влюбился в рыжеволосую красавицу, когда увидел ее в фильме "Гильда". Мужчине удалось за несколько месяцев покорить сердце Риты, и в 1949 году пара узаконила отношения.

Хейворт прекратила съемки в кино и даже приняла ислам. Казалось бы, у пары все было отлично: они воспитывали двоих детей и систематически ходили на светские мероприятия. Однако через несколько лет Рита вместе с их общей дочерью сбежала в США. Она решила расторгнуть брак с принцем из-за, по ее словам, "жестокости со стороны Али Хана".

5. Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест

Американская актриса, писательница и общественный деятель Джейми Ли Кертис после 5 месяцев встречаний в 1984 году сыграла свадьбу с английским аристократом Кристофером Гестом. Тогда она стала баронессой, а муж посещал парламент Великобритании и заседал в Палате лордов. В общем, титулы супругов никак не повлияли на их жизнь: оба занимаются творчеством (Кристофер – американо-британский сценарист, композитор, музыкант, режиссер, актер и комик).

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