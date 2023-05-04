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"Ангелы Чарли": 5 девушек, с которыми встречался юный Чарльз ІІІ до принцессы Дианы и Камиллы. Фото

Дария Скуб
Люди
3 минуты
2,6 т.
'Ангелы Чарли': 5 девушек, с которыми встречался юный Чарльз ІІІ до принцессы Дианы и Камиллы. Фото

Сегодня уже никто не сомневается, что самой большой любовью Чарльза III всегда была и остается Камилла. И если бы семья монархов не выступала против их отношений, они были бы вместе уже много лет. История не знает сослагательного наклонения. Таким образом, тогда еще принц, а ныне король, смог жениться на любимой после многочисленных неудачных встречаний и печально известного брака с Дианой Спенсер.

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Британская пресса называет бывших девушек Чарльза (их было около двадцати) "ангелами Чарли". Рассказываем в материале OBOZREVATEL о красавицах, которые могли стать королевами.

1. Леди Джейн Уэлсли

Это дочь герцога Веллингтона. Она встречалась с Чарльзом ІІІ один год. В СМИ Леди Джейн Уэлсли называли будущей принцессой Уэльской, но самой девушке это совсем не нравилось. Как-то она об этом открыто сказала журналистам: "Вы действительно думаете, что я хочу быть королевой?". Из-за резкой фразы и разногласий в планах на будущее пара распалась.

"Ангелы Чарли": 5 девушек, с которыми встречался юный Чарльз ІІІ до принцессы Дианы и Камиллы. Фото

2. Сабрина Гиннесс

Это британско-ирландская телепродюсер, с которым тогда еще принц Чарльз встречался совсем недолго. Они расстались после ссоры на мероприятии в замке Балморал. Вскоре с 1980 по 1990-е годы Сабрина Гиннесс начала крутить романы с Миком Джаггером, Джеком Николсоном, Дэвидом Боуи и Родом Стюартом.

"Ангелы Чарли": 5 девушек, с которыми встречался юный Чарльз ІІІ до принцессы Дианы и Камиллы. Фото

3. Давина Шеффилд

Чарльз был не на шутку заинтересован Давиной, внучкой богатого промышленника лорда Макгоуэна. Она же постоянно отвергала его ухаживания, ведь была влюблена в Джеймса Бирда, гонщика на моторных лодках.

Вскоре будущему королю удалось покорить сердце голубоглазой блондинки. Он даже собирался сделать предложение, однако пресса помешала этому. Журналисты узнали от Бирда информацию о том, что избранница наследника престола уже не девственница. В те годы невинность невесты была обязательной, чтобы занять место спутницы будущего главы королевства.

"Ангелы Чарли": 5 девушек, с которыми встречался юный Чарльз ІІІ до принцессы Дианы и Камиллы. Фото

4. Анна Уоллес

Его Величество дважды делал предложение Анне Уоллес, дочери состоятельного шотландского лендлорда. Чарльзу понравился ее вспыльчивый характер и умение охотиться. Однако девушка отказала. Она обиделась на принца за то, что он привел ее на вечеринку по случаю 80-летия королевы Елизаветы II, и частично игнорировал ее, танцуя с Камиллой Паркер-Боулз. Анна сказала: "Со мной никогда так плохо не обращались. Ты оставил меня одну на весь вечер, так что дальше придется быть без меня".

"Ангелы Чарли": 5 девушек, с которыми встречался юный Чарльз ІІІ до принцессы Дианы и Камиллы. Фото

5. Сара Спенсер

Старшая сестра Дианы Спенсер могла стать супругой будущего короля. После нескольких месяцев встречаний принц заявил о венчании с Сарой, однако этого не произошло.

Как-то она дала интервью британскому таблоиду, где откровенно рассказала о своих проблемах с алкоголем, расстройстве пищевого поведения и о том, что собирает все вырезки из газет с упоминанием своего имени. Кроме того, старшая Спенсер заявила, что у нее было очень много парней до Чарльза, и она не хочет выходить за него замуж. "Мне не важно, кто мой избранник: мусорщик или король Англии", – добавила она. Эти слова оскорбили всю королевскую семью, так что принц порвал отношения.

"Ангелы Чарли": 5 девушек, с которыми встречался юный Чарльз ІІІ до принцессы Дианы и Камиллы. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 конфузах на встречах звезд с королевскими лицами.

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