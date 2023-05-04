'Ангелы Чарли': 5 девушек, с которыми встречался юный Чарльз ІІІ до принцессы Дианы и Камиллы. Фото

Сегодня уже никто не сомневается, что самой большой любовью Чарльза III всегда была и остается Камилла. И если бы семья монархов не выступала против их отношений, они были бы вместе уже много лет. История не знает сослагательного наклонения. Таким образом, тогда еще принц, а ныне король, смог жениться на любимой после многочисленных неудачных встречаний и печально известного брака с Дианой Спенсер.

Видео дня

Британская пресса называет бывших девушек Чарльза (их было около двадцати) "ангелами Чарли". Рассказываем в материале OBOZREVATEL о красавицах, которые могли стать королевами.

1. Леди Джейн Уэлсли

Это дочь герцога Веллингтона. Она встречалась с Чарльзом ІІІ один год. В СМИ Леди Джейн Уэлсли называли будущей принцессой Уэльской, но самой девушке это совсем не нравилось. Как-то она об этом открыто сказала журналистам: "Вы действительно думаете, что я хочу быть королевой?". Из-за резкой фразы и разногласий в планах на будущее пара распалась.

2. Сабрина Гиннесс

Это британско-ирландская телепродюсер, с которым тогда еще принц Чарльз встречался совсем недолго. Они расстались после ссоры на мероприятии в замке Балморал. Вскоре с 1980 по 1990-е годы Сабрина Гиннесс начала крутить романы с Миком Джаггером, Джеком Николсоном, Дэвидом Боуи и Родом Стюартом.

3. Давина Шеффилд

Чарльз был не на шутку заинтересован Давиной, внучкой богатого промышленника лорда Макгоуэна. Она же постоянно отвергала его ухаживания, ведь была влюблена в Джеймса Бирда, гонщика на моторных лодках.

Вскоре будущему королю удалось покорить сердце голубоглазой блондинки. Он даже собирался сделать предложение, однако пресса помешала этому. Журналисты узнали от Бирда информацию о том, что избранница наследника престола уже не девственница. В те годы невинность невесты была обязательной, чтобы занять место спутницы будущего главы королевства.

4. Анна Уоллес

Его Величество дважды делал предложение Анне Уоллес, дочери состоятельного шотландского лендлорда. Чарльзу понравился ее вспыльчивый характер и умение охотиться. Однако девушка отказала. Она обиделась на принца за то, что он привел ее на вечеринку по случаю 80-летия королевы Елизаветы II, и частично игнорировал ее, танцуя с Камиллой Паркер-Боулз. Анна сказала: "Со мной никогда так плохо не обращались. Ты оставил меня одну на весь вечер, так что дальше придется быть без меня".

5. Сара Спенсер

Старшая сестра Дианы Спенсер могла стать супругой будущего короля. После нескольких месяцев встречаний принц заявил о венчании с Сарой, однако этого не произошло.

Как-то она дала интервью британскому таблоиду, где откровенно рассказала о своих проблемах с алкоголем, расстройстве пищевого поведения и о том, что собирает все вырезки из газет с упоминанием своего имени. Кроме того, старшая Спенсер заявила, что у нее было очень много парней до Чарльза, и она не хочет выходить за него замуж. "Мне не важно, кто мой избранник: мусорщик или король Англии", – добавила она. Эти слова оскорбили всю королевскую семью, так что принц порвал отношения.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 конфузах на встречах звезд с королевскими лицами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!