Не только Долина. Еще одна российская звезда стала жертвой аферистов: известный продюсер чуть не потерял 300 тысяч рублей

На фоне 200-миллионной аферы с квартирой предательницы-путинистки Ларисы Долиной российские звезды начали вспоминать свои истории с тем, как попадали на крючок мошенников. Одним из них оказался музыкальный продюсер и искренний патриот "своей страны" Иосиф Пригожин.

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Он сообщил о нескольких случаях, когда был в шаге, чтобы отдать свои деньги мошенникам. Таким образом продюсер попытался посочувствовать Долиной. Эти истории он рассказал пропагандистским медиа и похвастался, что благодаря умным детям может избегать мошеннических схем.

Он сказал, что идентично истории Ларисе Долиной его первая семья также лишилась квартиры. То есть, из-за лживой истории о переписи недвижимости на неизвестного человека, передаче полученных с продажи средств через курьера и выселения. Вернуть имущество Пригожину не удалось. Как он говорит, было слишком поздно.

"Да и моя первая семья тоже потеряла таким образом квартиру. К сожалению, правоохранительные органы не смогли ничего сделать, нам ничем не помогли. А сам я это узнал поздно, когда эту квартиру уже много раз перепродали. Если бы узнал раньше – смог бы предотвратить", – заявил он.

В частности, он признался, что мошенники ему звонят регулярно, и вероятно, поэтому он почти никогда на себя не оформляет ни одно имущество. Вспомнил он также популярную схему, из-за которой в последнее время страдает немало украинцев – отправка неизвестных ссылок с просьбой перейти по ним.

"Что касается мошенников, то они мне каждый час звонят по телефону, а телефон даже на меня не оформлен! У меня в принципе нет ничего, что было бы оформлено на меня. И еще хочу предупредить: если приходят ссылки, даже от друзей, ни в одном случае нельзя нажимать их. Поскольку у нас дети айтишники, они нас периодически муштруют, консультируют и рассказывают все эти схемы, поэтому мы осторожны и стараемся меньше подходить к телефону. Сейчас, например, участились звонки якобы из "Википедии", причем по видео", – рассказал продюсер-путинист.

Пригожин заявил, что в последнее время в РФ участились попытки мошенничества через видеозвонок, на что он чуть не попал. Если бы "клюнул" на приманку мошенников, представившихся заслуженной артисткой России Инной Маликовой, пришлось бы попрощаться с несколькими сотнями тысяч рублей.

"А еще мне как-то звонила по телефону якобы Инна Маликова и попросила 300 тысяч в долг. Причем разговаривала со мной по видео в Telegram! Поскольку я был занят в тот момент, чуть не отправил деньги сразу. Меня спасло то, что я перезвонил ей и переспросил, куда лучше пересказать? Она мне сразу: "Не надо!" Это мошенники, меня взломали", – продолжил россиянин.

Горе Ларисы Долиной он понимает и даже готов ей финансово помочь в любую секунду. И хотя артистка потеряла свою квартиру и шансы вернуть ее в свою собственность мизерные, Пригожин верит, что Кремль как-то поможет женщине, безответственно отнесшейся к собственному имуществу.

"Мне ее очень жаль по-человечески. Мы ее любим, обожаем, она выдающаяся артистка, символ нашей страны. К сожалению, Лариса Александровна где-то недосмотрела. И я бы очень хотел, чтобы правоохранительные органы максимально ее поддержали: достояние страны нужно защищать. Я не знаю, чем мы можем помочь ей сейчас. Женщина всю жизнь впахивает, работает, и вот такое. Конечно, если понадобится поддержать ее, в рамках определенных финансовых возможностей мы готовы", – показал свою искренность россиянин.

Ранее OBOZ.UA писал обо всех подробностях дела, как выглядит квартира, какая еще недвижимость пострадала, по какой схеме действовали мошенники и как отреагировала Лариса Долина.

В частности, россияне успели найти крайних в халатности певицы. Теперь они обвиняют в афере не только "украинских мошенников", но и дочь артистки.

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