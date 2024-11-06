'Не территории – главное'. Актер-воин Олег Иваница высказался против возвращения Крыма и Донбасса военным путем

Актер и сценарист Олег Иваница, присоединившийся к рядам ВСУ в начале полномасштабного вторжения, а ныне находящийся на службе в ПВО, заявил, что возвращение некоторых оккупированных украинских территорий военным путем – это ложный путь. Речь идет о Крыме и Донбассе.

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Олег Иваница говорит, что в современном мире для развития страны главное не увеличение территорий и природные ресурсы, а проживающие на них люди. Об этом артист-воин рассказал в интервью ОBOZ.UA

"Чтобы вернуть эти земли, мы должны положить определенное количество патриотически настроенных людей, – говорит Иваница. – Вместо них получим других, которые уже более десяти лет живут под к*цапской пропагандой. За кого они будут голосовать? Куда будут тянуть страну? А между тем Россия со своей мечтой присвоить украинские территории не исчезнет даже после окончания войны. Вот такова моя позиция".

"Хотя надо сказать, что люди на оккупированных территориях – абсолютно разные. На востоке многие очень искренне помогают: ремонтировали нам машины, приносили какие-то вещи, – добавляет артист-воин, принимавший участие в боях на востоке Украины. – И рядом люди, которые относились отрицательно. Однако я вам скажу, что такие есть и в Киеве, и во Львове, и в Одессе. Большинство поддерживают, и это уже очень хорошо".

"Сейчас разве что Россия живет ордынским мировоззрением, что страна должна жить, постоянно увеличивая свою территорию, – продолжает Иваница. – Цивилизованные страны отказались от колоний много лет назад. Потому что некоторые территории – это не в плюс, а реально в минус. Прекрасный пример – Южная Корея. Небольшая страна, где нет ресурсов, там даже пресной воды не хватает, а она занимает 12-е место в мире по развитию экономики. Это говорит о том, что не территории – главное и даже не ресурсы, а люди".

Полное интервью с Олегом Иваницей читайте здесь.

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