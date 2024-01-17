Мы 'Великая Украина' или 'Малороссия'? Гнатковский призвал украинцев не хейтить друг друга, а объединиться против 'извергов'

Украинский актер театра и кино Алексей Гнатковский известен своими эмоциональными изречениями и призывами к обществу. Звезда "Довбуша" все еще верит, что украинцы перестанут ругаться и злиться друг на друга. А народ должен объединиться и направить свою агрессию на борьбу с восточным врагом – Россией.

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Гнатковский призывает украинцев искать любовь в себе и других, ведь иначе можно сойти с ума от количества злости. В интервью ОТБ "Галичина" актер рассказал, что сплочение граждан позволит называть себя "великими украинцами", а не "малороссами".

"У меня была такая история, что я говорил, что здесь, на западе Украины, всегда о центральной Украине говорили "Великая Украина". И здесь есть большая разница: мы говорим "Великая Украина", а там на востоке говорят "Малороссия". Нам нужно самим выбрать, кто мы: или мы большие украинцы, или мы вот [показывает полмизинца. – Ред.] малороссы", – рассказал Алексей.

Проблема украинцев состоит в том, что они ищут виновника среди своих. Актер имеет большое желание, чтобы народ перестал следить за различиями и направил свою ненависть на "извергов" на северо-востоке.

"Сейчас в нашем обществе есть очень много вещей, которые нас разъединяют. Мы ищем друг друга, где друг друга критиковать, где друг друга высмеять, где друг другу нахамить и где сказать, что эти плохие; перевести свою вину, свою ответственность на других… Мы хочется, чтобы мы не искали, где мы разные… Давайте вместе будем в этом государстве работать, чтобы тех на северо-востоке… Там – нелюди, а здесь люди, даже если они говна наелись. Каждый грешник может стать праведным. Осудить кого – это самое простое. Но [нужно. - Ред.] иметь меру и знать себе цену..."

Актер считает, что, любя друг друга, можно дойти до консенсуса и победить врага. По его мнению, ненависть нужно направить на высшее зло, чтобы его место заняла поддержка, сплочение и любовь. В частности, отчасти хорошие эмоции любви можно получить, наслаждаясь культурой.

"Нам нужно искать то, где мы вместе, за что мы любим друг друга, за что мы готовы друг другу прощать какие-то вещи. Потому что мы сейчас живем во время жестокости, во время ненависти и у нас внутри много ненависти. Очень много, в каждом из нас. Эту ненависть надо направить в правильное русло. Не друг к другу. У нас есть к кому направлять эту ненависть. А нам [нужно. – Ред.] искать любви, потому что если ненависть нас восполнит, мы сойдем с ума. Для этого существуют комедии, трагедии, театр, кино, для этого существует культура", – говорит актер.

Ранее OBOZ.UA писал об эмоциональной речи Алексея Гнатковского по поводу родителей, чьи дети общаются на русском. Они не дают подрастающему поколению шанс на создание своей будущей карьеры в Украине.

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