''Не смотреть как на дебила'': Цыбульская оправдала Иво Бобула и посоветовала Эмме Антонюк поговорить с Потапом о национальной идее

Певица Ольга Цыбульская вмешалась в скандал с участием народного артиста Украины Иво Бобула и журналистки Эммы Антонюк. Звезда встала на защиту исполнителя, обвиненного в дискриминации женщин, и спела, что "о сексизме у деда лучше не спрашивать".

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Цыбульская заверила, что сама выступает за гендерное равенство, но не ожидала от 69-летнего певца осведомленности в теме сексизма. Соответствующее заявление она сделала и Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наконец-то мы приходим к тому, что между мужчиной и женщиной ставим знак равно, но… Иво Васильевич видно, что зашкварился. Мне кажется, что мы не можем хаять людей за то, что семь десятков их жизни приходится как раз на период эволюции нашего общества. Потому что, чтобы из обезьяны вышел человек, тоже много времени прошло. Так, может, наоборот, – помочь, объяснить какие-то вещи, а не смотреть как на дебила", – высказалась Оля Цыбульская.

Она отметила, что сама выступает за равные права между женщинами и мужчинами, и привела пример, что в ее семье нормально, если мужчина моет посуду, а женщина рубит дрова.

Реакцию интервьюерки Эммы Антонюк певица совсем не поняла. Звезда саркастически предложила в следующий раз пригласить на разговор продюсера Алексея Потапенко, певицу Нину Матвиенко и ее саму, чтобы обсудить совершенно незнакомые им темы.

"Предлагаю Эмме Антонюк взять следующее интервью о национальной идее у Потапа, о тикток-трендах у Нины Матвиенко, и у меня о химической ионизации. Не только же у Иво Бобула спрашивать о том, что он никогда не слышал. О гендерном равенстве", – написала Цыбульская.

Напомним, на днях вокруг интервью Иво Бобула разгорелся скандал. Он выдал несколько сексистских заявлений о том, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Когда Эмма Антонюк экспрессивно принялась спорить, артист покинул студию.

Впоследствии он обвинил ее в желании пропиариться на своем имени и в непрофессионализме. По словам певца, он запретил публиковать интервью.

Как писал OBOZREVATEL, журналистка отрицала обвинения Иво Бобула и заверила, что он ни слова не сказал о запрете обнародовать материал.

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