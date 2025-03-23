'Не порти меня настроение!' Иво Бобул – о воссоединении с Лилией Сандулесой, четырех браках и громком скандале в эфире

Иво Бобул – один из самых известных певцов своего времени. Как и многие его коллеги старшего поколения, сейчас переживают очередную волну популярности. Благодаря соцсетям, легендарные хиты исполнителя получили новое дыхание, он записывает другие, дает аншлаговые концерты.

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В интервью OBOZ.UA народный артист Украины раскрыл подробности своей жизни во время войны, открыл занавес в личное – рассказал о троих детях, внучках и четырех женах. С одной из которых – известной певицей Лилией Сандулесой, исполнитель не общался более двух десятков лет, а недавно воссоединился ради общего тура по Украине.

– Иво Васильевич, сейчас очень часто можно услышать от ваших коллег: я не пел по-русски, не разговаривал на этом языке никогда. Как вы?

– Ну, было время, когда я служил в армии под Москвой, конечно, приходилось разговаривать на русском. Да я знаю и молдавский, и румынский. Кто как со мной разговаривал, так я и отвечал. А когда Украина стала независимой, то на украинском исключительно, конечно. Но сама же видишь, до сегодняшнего дня еще слышен у нас русский язык. Хотя и украинского стало гораздо больше. На мой взгляд, не может переход состояться за один день, год или даже через пять. Российская экспансия здесь царила десятилетиями, а вы хотите, чтобы через несколько лет все стали украиноязычными. Это невозможно. Надо постепенно, тем более что сейчас война, люди и так прекрасно понимают, что надо продвигать свою культуру, язык – все свое. Уважать, заботиться, чтобы все расцветало.

– В свое время вы, как и другие украинские исполнители, выступали в России.

– Конечно, мы туда ездили. Многие ездили. Как принимали украинцев? Прекрасно. Им нравился украинский язык, наши песни. Еще когда в армии служил, ездил с оркестром по городам – пели и "Водограй", и "Червону руту". Я уже не говорю о народных песнях. И все это хорошо принималось, еще интересно – они понимали слова. Тогда еще не было такой пропаганды. Это уже потом началось: хочешь быть на их телевидении – прими гражданство, оставайся в России.

– Вам такое предлагали?

– Было такое, конечно. Мне предлагали ехать в Москву, когда стал лауреатом нескольких всесоюзных конкурсов. Я говорил: нет, мне в Украине лучше. Она моя опора – и это не какие-то возвышенные слова. Несколько раз, помню, выступал с оркестром в московском Театре эстрады, а потом еще с гастролями ездил. Это были плановые выступления, я работал в филармонии во времена Союза. Мы ездили туда, их артисты – приезжали сюда. А когда Украина стала независимой, я был там всего несколько раз, не больше.

– А правда, что в начале карьеры вам советовали изменить имя и фамилию, чтобы звучало более привычно?

– Да не так было! Но не хочу об этом рассказывать. Это древняя история.

– Не секрет, что сейчас наблюдается большой интерес зрителей к артистам вашего поколения. Вы чувствуете это?

– Мне кажется, что Иво Бобул всегда был интересен зрителю (улыбается). Другое дело, что на украинской сцене много лет властвовали российские исполнители, и мы вынуждены были сидеть без работы. А когда их не стало, украинцы стали внимательнее присматриваться к своим. Главное: молодежь начала понимать, насколько украинское важно, именно они активно поднимают этот вопрос. Все стало на свои места. У меня действительно сейчас достаточно концертов – не жалуюсь. Даже иногда думаю, что нужно больше отдыхать (смеется). Постоянно работать – это не так-то легко. Но когда видишь, что есть запросы, ты нужен, то идешь, а как иначе?

– Вы говорите о молодежи, которая сейчас активно слушает песни артистов старшего поколения. А вы изучаете их территорию? Есть, скажем, у вас страничка в TikTok, где, к слову, много видео с вашими хитами?

– Нет, в TikTok меня нет. Там есть какие-то левые страницы, но я к тому всего никакого отношения не имею. Я не захожу туда и даже не могу вам объяснить почему. Не хожу – и все. У меня есть официальная страница на Facebook – этого достаточно.

– Соцсети ведете самостоятельно или помогает сын? У Павла Зиброва, например, всем занимается исключительно дочь.

– Мне помогает менеджмент. Сын у меня совсем другим занимается. Он студент факультета международных отношений. Плюс много работает, увлекается компьютерными технологиями. Хотел бы я, чтобы он пел? Нет, не было у меня таких мечтаний. Понимаешь, чтобы стать певцом, нужно очень тяжело и тяжело работать годами. Поэтому пусть он занимается тем, к чему лежит душа. Я никогда ему не навязывал свое мнение, напротив, говорил: выбирай сам, что будет твоим.

– Вы близки с ним? Почему спрашиваю: у меня есть знакомые, которые являются вашими соседями на Оболони. Вот они рассказывали, что часто видели, как вы гуляете с сыном по набережной, о чем-то разговариваете.

– Да, это правда. Когда у меня было больше свободного времени и меньше концертов, мы не только вдвоем проводили много времени. Собирались и его друзья. Они катались на велосипедах, а я сидел в кафе – наблюдал оттуда за ними. Сейчас Даня уже взрослый, как мне кажется, не столь нуждается в компании папы. Но мы очень близки – да.

– Крестный папа вашего Дани – второй президент Украины Леонид Кучма. Интересно, как вы его приглашаете стать кумом?

– Если честно, я уже об этом рассказывал много раз. Не надо эти вопросы задавать сейчас снова. Кому это интересно во время войны? Сыну уже вот сколько лет. Давай мне другие вопросы.

– Сколько вам было, когда он родился?

– Ой, все вы хотите знать! Ну, зачем? Давай так: это секрет.

– Какие у вас отношения со старшим сыном?

– С сыном Русланом нормальные отношения, он уже очень давно живет в США. Получил гражданство этой страны. Мы обязательно видимся, когда бываю там с выступлениями. С его дочерью, моей внучкой, пока не знаком лично. Последний раз, когда мы с сыном встречались, он заехал на авто, час только побыли вместе. Торопился на работу, там не так, как у нас: надо много работать, жизнь совсем по-другому устроена.

Были ли у меня когда-то мысли осесть в США или той же Канаде, где тоже было много выступлений? Ты понимаешь, для того чтобы уехать из своей страны, надо, чтобы у тебя здесь ничего не было. А когда у тебя есть достижения, ехать туда, где у тебя, ну совсем ничего, какой смысл? Надо начинать все сначала: язык, законы – буквально все. Можно так поступить, когда ты молод. А так, когда у тебя здесь все нормально складывается, зачем? Так поехать, посмотреть – такое можно. Знаешь, как говорится: нет ничего лучше дома. Ты здесь вырос, все тебя знают, уважают, ты их уважаешь. Есть работа. А что еще нужно, кроме любимой работы?

– В родном селе на Буковине часто бываете?

– Очень редко. Из родственников там уже никого не осталось. Родительский дом – на месте, там хозяйничает младшая сестра, но сейчас она уехала к дочери в Италию. Разъехались все, кругом, как птички улетели. А дом стоит там все нормально – я сделал ремонт.

– А как так получилось, что вы дважды покупали дочери Людмиле жилье?

– Ну, было такое. Была куплена мной в Черновцах второй раз квартира, потому что первую продали. Но у нас с Людмилой нормальные отношения. Внучки у меня там живут, так что все в порядке. Мы видимся, когда приезжаю с концертами. Я к ним иду, они приходят ко мне. Звонят мне постоянно. Катя учится еще, Женя – уже взрослая.

– В одном из интервью вы сказали, что вам не нужно было жениться ни первый, ни второй, ни третий раз. Почему?

– Дело в том, что жизнь артиста не такая, как показывают по телевидению. Гастроли, поездки, репетиции, концерты – тебя может месяцами не быть дома. Не каждая женщина может такое понять. И начинаются разные жизненные нюансы, понимаешь? И действительно, если бы вернуть время, я бы не женился тогда. Но случилось, как случилось. Это моя история. С первой женой у нас налажена связь, общаемся, потому что есть тема для разговоров: сын. Со второй не общаюсь – там есть проблемы. С третьей, Лилей Сандулесой, когда были недавно в туре, общались. Сейчас нет, потому что ее в Украине нет.

– Как возникла идея поехать с Лилей Сандулесой с концертами по Украине?

– Прежде всего, что хочу сказать: эта идея не была спонтанной. Зрители всегда меня просили исполнить наши общие песни. Ну и так однажды случилось, что решили попробовать, как оно получится. Связались со стороной Лилии, переговорили, организовали. И хочу сказать, что все прошло так, как мы ожидали. В залах были полные аншлаги. Людям нравилось, для них, как рассказывали, воссоединение нашего дуэта стало счастьем. А нам хотелось сделать во время войны людям это счастье.

– Не секрет, что вы не общались с Лилей Сандулесой долгие годы из-за непростого развода. Каково было ваше общение во время гастролей: вы искренне разговаривали или были дружелюбны только во время выступлений, а после каждый направлялся в свой номер в отеле?

– Нет, мы общались. Что-то вспоминали, что-то – нет. Нормально все было.

– Будет продолжение? Возможно, есть смысл попытаться собрать Дворец спорта, как недавно Степан Гига, например?

– Ну, Дворец спорта Гига не сам собрал. Знаешь? Так зачем говоришь? Не он там был главным (на мероприятии выступал не только Степан Гига, но и команда "Так а шо ти" – диджеи XXV кадр, olvipmiss и NOVIK. – Ред.) Ребята устроили зажигательную дискотеку с хитами прошлых лет. Степан тоже там был – это очень хорошо, но нужно рассказывая об этом, говорить, как все было на самом деле. Если бы меня позвали на этот концерт как зрителя, пошел бы? Если бы пригласили, то был бы другой разговор, никто же не приглашает. Сейчас, честно говоря, очень большая зависть наблюдается у некоторых артистов. На то, что у Иво Бобул много концертов, много работы. А я никому дорогу не перебегал.

– А как вы это чувствуете?

– Да очень просто. Среди тех, кто слышит такие разговоры, тоже есть хорошие люди. Передают мне. Но знаешь, я одного никогда не мог понять: чем эти разговоры помогут тому или иному артисту? Некоторые исполнители как дети, честное слово. Обижаются, что у кого-то больше выступлений, а у них меньше. Не понимают, что не могут быть первыми, потому что вокал не так силен, и репертуар слабее. Вот почему они об этом не думают? Народ же любит не просто красивые глаза, а работу. Очень многое, скорее всего, зависит от таланта, но еще больше от того, что ты работаешь бесконечно. Я говорил некоторым: ребята, если в вашем репертуаре есть хоть одна песня, которую народ поет, то хорошо. А если нет, то не говорите, что вы – артисты. Да еще и народные.

– У вас есть друзья среди известных исполнителей?

– Между артистами, конечно, может быть дружба, а почему нет? У меня хорошие отношения с музыкантами "ТНМК" и квартета "Гетман". Еще актер Толя Гнатюк. Мы время от времени видимся. Кстати, в свое время я дружил и с его старшим братом – певцом Николаем Гнатюком. А ложных улыбок мне не надо. А они были, есть и будут. Бывало, с тобой очень дружелюбно поздороваются, а повернешься – ножом в спину. Я видел это очень много раз и мне не интересны такие отношения.

– Если бы к вам обратился за советом кто-нибудь из молодых исполнителей, из тех, кто только начинает, что бы вы сказали?

– Абсолютно ничего не могу посоветовать, потому что молодые сейчас видят многое совсем по-другому. Они и сами совсем другие, не такие, как мы. Единственное: нужно всегда помнить, что никто сразу не становится великим. Надо пройти путь. Посмотреть, что люди делали до тебя, как это создают, как все устроено. Знаешь, как говорится: скромность – кратчайший путь к неизвестности. И это правда, но и заявлять, что ты звезда, имея одну известную песню, это тоже не вариант. Надо, чтобы не только ты потел от себя, но чтобы от тебя люди потели. Сцена – как фильтр, понимаешь, она все подсвечивает.

– Вы допускали, что Россия пойдет на Украину войной?

– 24 февраля 2022 года меня разбудил сын: "Папа, война началась". Накануне вечером мы об этом говорили, я сказал, что вторжение неизбежно. Я служил в армии: когда у твоей границы скапливается столько сил, что это может означать? Когда разворачиваются уже мобильные госпитали, то что это, если не подготовка к военным действиям? Мне кажется, большинство людей это понимало. Зарубежные медиа говорили об этом. А россиянам верить – себя не уважать. Они готовились к этому очень долго, потому что Россия без Украины – сами знаете. Хотя, честно говоря, до сих пор не могу понять, почему он у себя в государстве не наводит порядок, а лезет сюда?

– Это вы о Путине?

– Ну, а о ком? Как можно было так просто взять и напасть? И те страны, которые выступали нашими гарантами при отдаче ядерки? Еще когда Крым отжимали, должны были Россию приструнить. Но что говорить, страна, которая обещала, что будет нас защищать, первая и зашла сюда с оружием.

Украина взяла на себя самое сильное бремя. Прикрывает Европу, чтобы они не пошли дальше. Если такое случится, поверь, Европы не будет. И они должны это понимать. Слава Богу, сейчас просыпаются. А нам нужно выстоять. А потом построить огромный забор от агрессоров, чтобы их никто не видел. Да здравствуют себе там. Реально ли это? И я тоже понимаю, что не очень. Но хочу одного: чтобы они отстали. И понимаю, что вражда между нами – это теперь надолго, потому что слишком много крови пролилось ни за что. Мы не собирались на них нападать. Спокойно жили, строили государство. Да, складывалось по-разному, внутри было много врагов, они остались и сегодня. Надевали вышиванки, но под ними прячутся совсем другие люди.

– Вы их знаете лично?

– Я не хочу их знать вообще! Просто понимаю, что такие есть – и все. Кто-то спрятался, кто-то уехал и наблюдает за ситуацией за границей. Но, если представится случай, конечно, вылезут. Поэтому нам нужно стоять, не сдаваться. И как бы мы не относились к Зеленскому, есть все-таки моменты, за которые, как говорится, надо снять шляпу. К примеру, когда наблюдали этот цирк в Белом Доме. К тебе человек приехал в гости, а ты спрашиваешь о костюме? Просто ужас.

– Интересно, если бы не было концертов, вы могли бы спокойно жить на свою пенсию?

– Да это не пенсия, а страшная несправедливость. Знаете, сколько у меня трудового стажа? А сколько насчитали выплаты? Даже стыдно озвучивать. А между тем, какой-то человек, всю жизнь из одного кабинета в другой носивший бумажки, получает в 50 раз больше. А судьи столько себе назначали? А пришедшие в Верховную Раду депутаты извините, с голыми задницами, миллионерами стали. Еще пенсию будут получать хорошую – вот увидишь.

– Интересно, а звание и другие регалии влияют на размер выплат?

– Я тебе скажу, сейчас народных артистов больше, чем самих артистов. Это мое мнение, пусть никто не обижается. Потому я даже на афишах прошу не писать, что я народный артист. Просто: Иво Бобул.

– Если вернуть назад время и вы снова оказались бы в кресле рядом с блогером Эммой Антонюк, интервью с которой наделало в свое время столько шума, как бы поступили: отвечали на вопросы иначе или так же оставили бы студию в разгар разговора (в разговоре с Эммой Антонюк Бобул сказал, что современные женщины стали "меркантильными", "живут только для себя", и когда журналистка начала спорить, певец сказал, что больше не хочет давать интервью и вышел из студии. – Ред.).

– Я не хочу об этом говорить. Не порть меня настроение, прошу! Не спрашивай об этом. Я об этой журналистке с тех пор не слышал – мне достаточно.

– В своих интервью вы очень мало рассказываете о нынешней жене.

– Я тебе скажу, что людям во время войны вряд ли интересна моя личная жизнь. Во что я одет, какая у меня машина – разве сейчас это ко времени? Любопытно, чем ты можешь помочь. Прежде всего, ребятам на фронте. Я зарабатываю песней и передаю деньги на ремонт машин. Какие-нибудь даже покупаем. Нравится, что на концерт приходит молодежь. Она у нас хорошая – патриотическая, мыслящая. Они не знают, что такое комсомольское собрание, политинформация перед уроками в школе. Они свободны, с прекрасными мозгами, думают совсем не так, как мы. Наше поколение так зашорено было когда-то, что стыдно. Я смотрю на своего сына – и радуюсь за такое будущее. Всё будет хорошо. И победа настанет. А потом молодые построят это государство – они разберутся.

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