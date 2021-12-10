"Не по-человечески это": жена потерпевшего в ДТП с экс-"холостяком" Михайлюком рассказала детали трагедии

42-летний Федор Медынский, которого на своем авто сбил главный герой шоу "Холостяк-10" (СТБ) Макс Михайлюк, почти неделю находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Знаменитость после ДТП 4 декабря с пострадавшим еще не связывался.

Об этом "Сегодня" рассказала гражданская жена Медынского Анжела Шульга. Напомним, что мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора на ул. Бойчука в Печерском районе Киева.

Медынского сбила машина, за рулем которой находился экс-"холостяк". Пострадавший выжил, но получил серьезные повреждения: черепно-мозговую травму, переломы плеча, ребер, тазобедренного сустава, открытый перелом правой ноги. Шейный отдел позвоночника мужчины перебит в двух местах.

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В больнице ему поставили пластину в плече, дренаж в легкое. Пострадавшему в аварии экстренно провели три операции, которые длились с 5 утра и до 11 часов дня.

Шульга рассказала, как случилось ДТП. В тот день она вместе с мужем работала в клининговой компании: убирала помещение столичной спортивной школы на улице Бастионной.

Медынский решил сходить за сигаретами и направился в ближайший круглосуточный магазин с охранником. Тот показывал мужчине дорогу.

"Я продолжала убирать, как вдруг прибежал охранник и сказал, что моего мужа сбила машина. Когда я прибежала, то на месте увидела скорую, Максима и два наряда полиции, – вспомнила возлюбленная пострадавшего.

Лечение Медынского, по словам женщины, обходится дорого: на лекарства уходит от 1 200 до 1 500 гривен в сутки. Одного дня она заплатила сразу 2 900 гривен. Также предстоит оплатить пластину для переломанной ноги (6 000 гривен) и процедуры на позвоночнике (от 65 000 до 90 000 гривен).

Чтобы обеспечить мужа всем необходимым, Шульга каждый день берется за новые заказы по уборке. Она сказала, что потеряла кормильца.

"Михайлюк с нами вообще не связывался. Если человек не считает нужным... (женщина расплакалась, – ред.). Не по-человечески это", – сказала Шульга.

Как заявила она, главный герой украинского реалити на месте ДТП якобы был спокойным. Женщина сказала, что сожаления на его лице не заметила.

В то же время Шульга подтвердила: ее сожитель действительно пересекал проезжую часть, нарушая ПДД. Она отметила, что машин в тот момент не было, но авто Михайлюка вылетело на большой скорости.

Коротко о знаменитости:

Максим Михайлюк – 36-летний профессиональный пилот, основатель летной школы в Майами (США). Участвовал в десятом сезоне реалити-шоу "Холостяк".

Михайлюку не удалось построить долгосрочные отношения на шоу. Он нашел любовь вне проекта – модель Дашу Хлистун. Пара жената, воспитывает маленькую дочь Ариану.

Как писал OBOZREVATEL, Михайлюк и его возлюбленная Хлистун провели церемонию бракосочетания тайно. Торжество прошло в одном из киевских ЗАГСов в кругу близких друзей и их дочери.