'Холостяк' Макс Михайлюк и Даша Хлыстун тайно поженились. Фото со свадьбы

Экс-участник реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун поженились – пара провела тайную церемонию бракосочетания в кругу близких друзей и их дочери. Они расписались в одном из киевских ЗАГСов.

О свадьбе Даши и Макса стало известно из поста в Instagram Хлыстун. Девушка также опубликовала первые фото со свадьбы, где она появилась в белоснежном коротком платье. Влюбленные обменялись кольцами от Tiffany & Co.

По словам Хлыстун, это событие стало для нее неожиданностью. Как оказалось, Михайлюк решил устроил для своей возлюбленной сюрприз.

"Ехала я значит регистрировать ребёнка, по итогу вышла замуж. Макс решил сюрпризом сделать все, а я без малейших догадок вообще. Хотя были моменты, где можно было догадаться. Вот что значит потеряла бдительность, но зато сюрприз удался", – написала в Instagram Дарья.

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Напомним, "Холостяк 10" Макс Михайлюк после окончания проекта начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Однако позже пара разошлась из-за измен Макса с другой участницей реалити. А больше полугода назад шоумен заявил о новых отношениях – новой избранницей стала модель Даша Хлыстун.

О беременности Даши Хлыстун стало известно 6 февраля. Пара открыто объявила о том, что ждет ребенка на своих страницах в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макс Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун окрестили дочь Ариану. Таинство крещения прошло в Киево-Печерской лавре 13 июня.