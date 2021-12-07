'Холостяк' Макс Михайлюк сбил человека: что известно. Фото и видео

Главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк случайно сбил человека в Печерском районе Киева в субботу, 4 декабря. Пострадавший остался жив, однако находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла, когда мужчина внезапно выбежал и попытался перейти дорогу в неположенном месте, сообщает Новини.Live. Тогда Михайлюк начал давить на педаль тормоза, но столкновения уже было не избежать (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца).

В результате ДТП мужчину госпитализировали с серьезными травмами. Его состояние оценивают как тяжелое. Сам экс-холостяк заявил, что попросту не успел среагировать на мужчину.

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"Я ехал, затем остановился на светофоре. Начали двигаться на зеленый свет, поехали и тут резко появились эти люди. С лева на право перебегали", – рассказал он.

Сотрудники полиции предложили медицинскую помощь Михайлюку, но он отказался. Как подтвердили в МВД журналистам "Сегодня", пешеход был госпитализирован с травмой головы. Однако факт того, что пострадавший внезапно выбежал на дорогу не опровергают, но и не подтверждают.

К слову, несмотря на то, что с момента ДТП прошло уже несколько дней, Михайлюк на личной странице в Instagram ничего не рассказывал о случившемся. Единственная Instagram-stories экс-холостяка была из самолета с видом на небо.

Коротко о знаменитости:

Макс Михайлюк – 36-летний профессиональный пилот, основатель летной школы в Майами (США), главный герой десятого сезона реалити-шоу "Холостяк". После окончания романтичного проекта мужчина начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Вскоре пара рассталась из-за его измен с другой участницей шоу. Теперь Михайлюк женился на модели Даше Хлистун, в браке с которой родилась дочь Ариана.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Макс Михайлюк, который недавно стал отцом, показал семейное вместе со своей супругой и дочерью. Снимок растрогал пользователей сети и они засыпали семейство комплиментами