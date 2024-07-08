'Не ожидала такого'. Ирина Федишин призналась, почему ей было неудобно за мужа на встрече с Валерием Залужным

Популярная украинская певица Ирина Федишин рассказала о разговорах с Валерием Залужным, с которым встречалась в Киеве перед благотворительным туром по Америке и Канаде. Исполнитель призналась, какое впечатление на нее произвел легендарный генерал.

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Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. Артистка говорит, что "недаром так наши люди его любят – это действительно человек с большим сердцем".

Ирина Федишин много ездит по миру с концертами в пользу ВСУ. Средства для военных собирает не только с билетов на выступления, но и благотворительных аукционов, которые устраивает во время концертов. Перед тем, как отправиться в гастрольный тур в США и Канаду, певица с мужем приехали в Киев (семья живет во Львове) с важной целью. Артистка и ее муж, продюсер Виталий Човнык встретились с бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины и нынешним послом в Великобритании Валерием Залужным. И он лично подписал сувенирную продукцию для концертов певицы.

"Валерий Федорович отнесся очень чутко к нашей просьбе встретиться, – рассказывает OBOZ.UA Ирина Федишин. – Я даже не ожидала такого, вышла от него под невероятным впечатлением. Наверное, недаром так наши люди его любят – это действительно человек с большим сердцем. Он согласился на наше предложение сразу: "Ира, все подпишу". Но мне немного было неудобно, потому что флагов было 26 – по количеству концертов. Думаю: "Сейчас выгонит из кабинета, когда скажу о таком количестве". А он: "Нет вопросов, давай". А Виталий еще выставляет на стол три картины и несколько гильз. Мы их привезли с фронта от ребят. Во Львове обработали, украсили узорами. Я шепчу: "Убери, неудобно". А Залужный: "Нет проблем".

В середине июля певица снова едет в тур – на этот раз в Португалию и Чехию: "Вчера я написала Валерию Федоровичу, поделилась результатами поездки в США, поблагодарила его. Во всем этом есть его большая заслуга, потому что флаги с подписью Залужного просто разлетались. Он отписал мне, что мы большие молодцы. Посоветовал обязательно немного отдохнуть. Говорю: "А у нас снова туры запланированы. Сможете подписать лоты?" И он не отказал.

Из тура по Америке и Канаде Ирина Федишин привезла на помощь фронту 300 тысяч долларов, на эти деньги ее командой было закуплено 60 автомобилей для военных.

Ранее Ирина делилась впечатлениями от встречи с Валерием Залужным на своей странице в Instagram: "Это был такой разговор, вы знаете, хотя я тоже популярна, есть опыт, но не знаю, у него какое-то магическое влияние. Мой Виталик говорит: "Ира, держи себя в руках!" – настолько увлекательно, такой приветливый мужчина". Фотографиями с "железным генералом" артистка поделилась в Instagram.

Напомним, 8 июля Валерий Залужный празднует 51-летие. Мы собрали архивные фото "железного генерала", на которых видно, что оружие он любил еще из детства.

Также OBOZ.UA рассказывал, почему, по мнению Ирины Федишин, люди стали меньше донатить на ВСУ.

Полное интервью с Ириной Федышиной читайте на OBOZ.UA здесь.

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