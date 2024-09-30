'Не определился со стороной': экспидопечный Ивана Дорна на 'Голосе страны' прошелся по певцу из-за неоднозначной позиции

Певец Владислав Каращук, более известный под сценическим псевдонимом Laud, который в 2016 году был подопечным скандального исполнителя Ивана Дорна на шоу "Голос Страны", прошелся по бывшему наставнику из-за неоднозначной позиции. По словам знаменитости, 35-летний артист, родившийся в российском Челябинске, но называющий себя украинцем, поскольку детство и молодость провел в Украине, "переиграл с собственной свободой" ведь до сих пор не определился с ценностями.

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Об этом музыкант рассказал в новом выпуске проекта "Муз_Тренд". Он отметил: тогда присоединился к команде Дорна, ведь он создавал интересный музыкальный продукт.

Владислав Каращук вспоминает, что в 2016 году ему нравилась тяга артиста к экспериментам. По мнению исполнителя, "голубь мира" обладал полной творческой свободой, с которой теперь сильно заигрывается.

"Сейчас он с ней переиграл сто процентов. Я думаю, он не определился со стороной и ценностями", – высказался Laud.

Эксучастник "Голоса страны" добавил: ему кажется, что Иван Дорн делал хороший контент для отечественной аудитории, который был интересна слушателям. Однако после начала полномасштабного вторжения несколько изменил личностные ориентиры, уехав из Украины и активно записывая треки с россиянами.

Владислав Каращук добавил, что после талант-шоу почти не общался со скандальным артистом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Павел Гудимов объяснил, за что уважает Ивана Дорна, который до 2022 года давал концерты в России.

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