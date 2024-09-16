Павел Гудимов объяснил, за что уважает Ивана Дорна, который до 2022 года давал концерты в России

Известный украинский музыкант и соучредитель группы "Океан Эльзы" Павел Гудимов откровенно признался, осуждает ли коллег, прекративших ездить с концертами в Россию только после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины. По его словам, историю каждого такого артиста следует рассматривать отдельно.

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Об этом музыкант рассказал в интервью OBOZ.UA. Павел Гудимов также объяснил, за что уважает коллегу Ивана Дорна, несмотря на то, что артист вплоть до 2022 года давал концерты в России.

"Очень интересные эксперименты были у Ивана Дорна, – говорит Павел Гудимов, перечисляя украинских коллег, творчество которых ему нравится. – Отвергая определенные политические моменты, следует признать, что он очень профессиональный музыкант".

На вопрос, как относится к артистам, которые перестали протаптывать дорожку в российский шоу-бизнес только с великой войной, ответил: "Слушайте, давайте говорить откровенно. Каждый человек сам определяет свой порог чувственности и нравственности. Мне меньше всего хочется сейчас клеймить и заниматься охотой на ведьм. Каждый из случаев следует рассматривать персонально. Если говорить обо мне, то последний художественный проект в России, который я курировал, состоялся в 2013 году. После этого сказал: больше никаких контактов, художников и выставок в РФ".

"Я не могу кому-то запрещать, но для себя этот запрет четко сформулировал, – добавил Гудимов. – А до этого как диски "Океана Эльзы", так и диски группы "Гудимов" выходили на российских лейблах. Сюда же сунул российский шоу-бизнес, а наше присутствие там на украинском – было своеобразным контрдействием. Возьмем, скажем, группу "KAZKA". Они особо не ездили на гастроли, но даже после 2014 года их украиноязычные композиции были в топе самых прослушиваемых песен в России. Эта музыка была своеобразным доминированием украинской культуры".

Полное интервью с Павлом Гудимовым читайте здесь.

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