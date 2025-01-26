'Не могу поверить, что это правда': муж погибшего блогера Анны Жук вышел на связь после смертельного ДТП

Избранник украинского блогера Анны Жук, жизнь которой оборвалась из-за ужасного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Харьков – Киев, Владимир Белевцов впервые после трагедии вышел на связь. По словам мужчины, который на 14 лет младше своей погибшей жены, он до сих пор не может поверить, что его любимой больше нет.

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Своими эмоциями он поделился на личной странице в Instagram. Дополнительно Белевцов обнародовал несколько архивных кадров со звездой сети, где они выглядели счастливыми.

"До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда, если бы можно было отмотать время назад и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное, любимая", – написал избранник погибшего блогера.

В комментариях под постом подписчики Владимира Билевцова выразили свои искренние соболезнования. Некоторых пользователей сети смутила его фраза: "До скорой встречи, моя любимая", поэтому они призвали мужчину отгонять негативные мысли и не винить себя в трагедии.

"Вова, до какой встречи? Аня тебя там не ждет. У тебя дети, им без тебя будет очень тяжело! Пожалуйста, держись. Мы всегда тебе поможем и поддержим".

"Царство небесное Ани, пусть земля будет пухом, она будет молиться Богу за вас. Конечно, это очень болезненная и неожиданная потеря, слов нет. А тебе крепости духа, ты сильный человек и все сможешь сделать для сыновей, чтобы они радовались".

"Вова, не вините себя, все будет хорошо, как бы то ни было, у вас трое замечательных мальчиков. Держитесь, пожалуйста".

Напомним, жизнь харьковского блогера Анны Жук трагически оборвалась 24 января в результате ужасного ДТП. Звезда сети вместе с избранником и сыном двигались в собственном автомобиле по трассе Харьков – Киев, однако во время обгона мужчина не справился с управлением. Их машина столкнулась с грузовиком, что находился за пределами проезжей части дороги. Анна Жук погибла на месте, а ее близкие были госпитализированы со значительными телесными повреждениями.

Владимир Билевцов является отцом одного из сыновей блогера, которая имела еще двух потомков от первого брака. Он в течение длительного времени работал в церкви, а в последние годы занимался арендой автомобилей, которые потом можно было выкупить. До начала великой войны супруги жили на Донбассе, а затем переехали в Харьков.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что блогеры со слезами отреагировали на гибель Анны Жук и показали частные переписки.

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