'Не любят принцессу Диану'. Анита Луценко перечислила привычки британцев, которые ее искренне поразили

Топовая фитнес-тренер Анита Луценко, которая с началом полномасштабного вторжения нашла временное убежище от войны в Великобритании, рассказала, какие обычаи местного населения ее поражают. Для нее стало открытием, что далеко не все британцы находятся в восторге от принцессы Дианы, которую в мире считают народной представительницей монархии этой страны. А вот "королеву Елизавету уважали все без исключения".

Видео дня

В интервью OBOZ.UA Анита Луценко призналась, какие правила британцев ее откровенно поражают. По словам звездного тренеа, находясь в Великобритании, она на себе ощутила разницу между украинцами и британцами.

"Меня очень впечатляет социальная ответственность британцев, – рассказывает фитнес-тренер. – Они с детства приучены к благотворительности: ежедневно на что-то донатят, в магазинах и спортзалах стоят корзины, заполненные товарами для менее обеспеченных. В Британии я особенно заметила, насколько мы, украинцы, более близки к европейцам, и в то же время насколько европейцы отличаются от британцев буквально во всем. У них свой уникальный подход к вежливости, благотворительности и восприятию других культур. К примеру, если вы закажете черный чай, почти гарантированно его принесут с молоком – это опция по умолчанию, поэтому стоит успеть уточнить, что хотите без молока. Еще одна интересная деталь – хлеб здесь всегда подают с расплавленным кусочком масла сверху".

"Британцы очень быстро и неразборчиво говорят, что особенно ощутимо в разговоре со старшим поколением. – Они, кстати, хорошо помнят войну, разбомбленный, голодный и холодный Лондон, и эта память в значительной степени формирует их ментальность. Из неожиданного: не все в Британии любят принцессу Диану, но королеву Елизавету уважали все без исключения. Ее смерть стала национальной трагедией – буквально вся страна плакала".

"Еще одно, что меня увлекает в британцах, – их культура благодарности, – продолжает Анита Луценко. – Они благодарят всего, в частности в виде открыток. Магазинов с открытками здесь сотни, и они есть на все возможные случаи жизни. А еще водители постоянно останавливаются, чтобы уступить друг другу дорогу, и каждый благодарит жест за внимательность. Это невероятно вдохновляет: уступать свой маленький эго ради общего комфорта – это то, что они делают каждый день".

Ранее OBOZ.UA писал, что Анита Луценко призналась, почему скрывает от подписчиков места своего пребывания: я усвоила урок.

Полное интервью с Анитой Луценко читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!