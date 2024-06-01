'Я усвоила урок'. Анита Луценко призналась, почему скрывает от подписчиков места своего пребывания

Одна из главных украинских экспертов по здоровому питанию, телеведущая и мотивационная тренер Анита Луценко, которая во время войны нашла с дочерью убежище в Великобритании, рассказала, как часто бывает сейчас в Украине.

А также телеведущая объяснила, почему предпочитает о своих визитах не говорить публично. Об этом Анита Луценко призналась в интервью OBOZ.UA.

Несколько лет назад, когда Луценко находилась с семьей на отдыхе, была ограблена ее квартира в Киеве. Злоумышленники также угнали автомобиль телеведущей: "После ограбления, причиной которого стало мое сообщение в соцсети о пребывании за границей, я усвоила урок – никогда не говорить на миллион подписчиков, где я сейчас нахожусь. Это ставит под угрозу мою безопасность и моих близких. Хотя когда украли мой автомобиль, именно благодаря соцсетям я смогла его чудом найти".

"Я довольно часто нахожусь дома в Киеве или в других городах Украины, поэтому связь с Родиной точно не теряю, – продолжает Луценко. – На данный момент мне комфортно, что дочка Мия учится в британской государственной школе. Также и у меня есть возможность уже 5 лет продолжать работать онлайн. Еще 12 лет назад я решила, что моя мечта – это возможность работать независимо от места пребывания. Потому всю свою карьеру я выстраивала не сеть спортзалов, а систему тренировок для людей онлайн. И я буду продолжать свой путь отдаленного развития. А также, к сожалению, я не успела достроить дом в Киеве, поэтому пока своего идеального дома у меня нет".

Полное интервью с Анитой Луценко читайте здесь.

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