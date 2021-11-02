Любовь с первого взгляда: 5 звезд, женившихся на официантках. Фото

Не все знаменитости стремятся обрести любовь среди коллег. Есть те, кто встретил судьбу за барной стойкой или в ресторане. Они на собственном примере доказали, что брак с официантками или другими девушками, избравшими "незвездный" путь, может быть счастлив много лет.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, какие голливудские красавцы и кронпринц выбрали в качестве жен "простых" девушек.

В 2003 году Мэтт посетил бар в Майами, где познакомился с официанткой. Он часто говорит в своих интервью, что это была любовь с первого взгляда. Два года пара встречалась, после чего звезда сделал предложение любимой. Сейчас они счастливы в браке и воспитывают четырех детей.

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Николас дважды был женат на "звездных" красавицах. Поэтому решил, что следующей его избранницей станет девушка "из народа".

В 2004 году в одном из ресторанов Лос-Анджелеса он встретил официантку. Пара короткое время встречалась, после чего актер предложил Элис пожить вместе. Она согласилась – и через два месяца стала женой звезды. Брак просуществовал 12 лет, но все же пара разошлась. У них есть сын Кал-Эл.

Дэвид и Зоуи начали встречаться в 2007 году. Они познакомились в Лондоне, где актер снимался в фильме "Беги, толстяк, беги". Тогда Бакман работала официанткой в ночном клубе "Cuckoo Club". Через несколько недель романтических отношений девушка переехала к Дэвиду в Лос-Анджелес. В июне 2010 года пара сыграла тайную свадьбу. У них родилась дочь Клео.

Семейная идиллия продолжалась в течение семи лет, а в 2017 году супруги сообщили о разводе.

Звезда сериала "Секс в большом городе" познакомился с Тарой в баре, где она работала официанткой. Кстати, тогда владельцем заведения был Крис Нот. Пара начала жить вместе, а уже через несколько лет стала родителями сына – Ориона Кристофера.

Влюбленные сыграли свадьбу в 2012 году, когда девушке исполнилось 30 лет. Сейчас супруги живут в гармонии. Крис продолжает сниматься в кино, а Тара стала актрисой и владелицей ресторанного бизнеса.

Норвежский принц шокировал жителей страны, когда сообщил о своей женитьбе на официантке. Ее критиковали не сколько за работу, столько за сомнительное прошлое: она часто развлекалась с ребятами в ночных клубах. Еще Мэтте-Марит родила сына от норвежца, осужденного за продажу наркотиков.

Хокон не обращал внимание на возмущения со стороны семьи и общества. Пара сыграла свадьбу и стала родителями дочери и сына. Также кронпринц усыновил ребенка от первого брака любимой.

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