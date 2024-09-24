'Не интересно': известный ведущий запротестовал против участия Klavdia Petrivna на Евровидении 2025

Известный украинский ведущий Андрей Черновол высказался против участия юной исполнительницы Клавдии Петровны (Klavdia Petrivna) на Евровидении 2025. По его мнению, представить нашу страну на международной арене должна другая звезда, ведь образ таинственной певицы утомил аудиторию.

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Об этом шоумен рассказал в проекте "СвоєРідне Шоубіз" на YouTube-канале M1. Ведущий отметил, что ему нравится творчество Соломии Опришко, но интерес к ее образу "перегорел".

"Мне не интересно. Я не говорю, что мне не нравится, просто я уже устал. Были прогревы перед концертами, потом сами концерты. Постоянно Клавдия Петровна, Клавдия Петровна. Я уже не хочу на Евровидении ее видеть", – высказался Андрей Черновол.

Шоумен отметил: убежден, что у Соломии Опришко получится создать хорошую карьеру. Однако, по его мнению, сейчас аудитории нужно отдохнуть от ее образа.

"Klavdia Petrivna, оставайся с нами, давай концерты. Я уверен, что у нее все впереди, но давайте сделаем паузу и на Евровидение поедет кто-нибудь другой", – добавил ведущий.

Напомним, что 17 сентября официально стартовал Национальный отбор на Евровидение-2025. До 10 ноября все желающие могут подать свою кандидатуру на участие в песенном конкурсе. Основным требованием к артистам, желающим попробовать свои силы в музыкальном соревновании, является создание оригинального авторского трека.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно имя первой звезды, подавшей заявку на участие в Нацотборе на Евровидение 2025 года.

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