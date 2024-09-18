Стало известно имя первой звезды, подавшей заявку на участие в Нацотборе на Евровидение 2025

Известная украинская поп-певица СолоХа объявила о своем участии в Нацотборе на Евровидение 2025. Звезда поделилась с поклонниками намерениями попробовать свои силы в песенном конкурсе еще весной 2024 года, а теперь официально подала заявку.

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Об этом артистка рассказала в своем Instagram. Любители творчества самой спортивной певицы Украины поддержали ее решение.

"Друзья! Сегодня первый день подачи заявок на участие в Национальном отборе Евровидения. И я уже подала эту заявку!" – написала исполнительница в соцсетях.

По словам СолоХи, она тщательно готовится к конкурсу. Знаменитость поделилась, что вместе со своей творческой командой уже создала трек, который должен прийтись по душе слушателям.

"Много репетиций и времени в студии звукозаписи породили очень мощную песню, которую я очень надеюсь вы все скоро услышите и полюбите. В добрый путь! С Богом!" – отметила поп-певица.

Подписчики артисты обрадовались смелому решению их кумира, поэтому оставили много слов поддержки в комментариях:

"Вы очень харизматична и хорошо поете – все получится".

"Вау! Какая новость! Мой голос за Вас!"

"Молодчинка".

Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2025 официально стартовал 17 сентября. До 10 ноября потенциальные участники могут подать заявку на право представить Украину в Швейцарии в следующем году.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тина Кароль сделала объявление о своем участии в Нацотборе на Евровидение 2025 года.

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