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"Не имею претензий": Женя Галич рассказал о скандале с Melovin и признался, удалось ли решить конфликт

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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'Не имею претензий': Женя Галич рассказал о скандале с Melovin и признался, удалось ли решить конфликт

Фронтмен группы O.Torvald, представлявший Украину на Евровидении 2017, Женя Галич рассказал о конфликте с коллегой Melovin (Костя Бочаров), который был его соперником на Нацотборе того же года. Их ссора длилась около пяти лет, но закончилась перемирием.

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Галич рассказал в интервью "Люкс ФМ", что из-за личностных проблем на шоу он со злости выбросил постер коллеги. Тогда Melovin обиделся на певца.

"На Нацотборе так случилось, что мы пытались найти общий язык, мы его не нашли, и я выбросил его постер, а он за это обиделся на меня", - рассказал солист.

Разрешить конфликт удалось только во времена полномасштабной войны РФ. Мужчины помирились, а во время интервью Галич признался, что уважает Костю Бочарова.

"Со временем, уже во время полномасштабного вторжения, он мне написал, после какой-то песни, которую мы выпустили: "Чувак, я горжусь тем, что знаком с тобой." Я перед ним извинился, и мы пожали друг другу руки, и я вообще не имею никаких претензий. Я уважаю этого человека за его мнение, за его смелость и за то, что он честный", – говорит Женя Галич.

После того как группа O.Torvald одержала победу на Нацотборе на Евровидение 2017, между его лидером и Melovin произошел еще один конфликт, но не совсем личностный. Тогда на Женю Галича посыпались сообщения и звонки с угрозами от участников фан-клуба Кости Бочарова, считавших, что группа не достойна представлять Украину на музыкальном шоу. Фронтмен O.Torvald пытался не обращать внимания на хейт.

"Не имею претензий": Женя Галич рассказал о скандале с Melovin и признался, удалось ли решить конфликт

"Я считаю, что Костя выступил очень достойно, он держался молодцом. Все домыслы фанатов – это личное дело каждого. У него потрясающие поклонники, которые за него готовы разорвать, и я бы на его месте это ценил. Потому что его фанаты делают его тем, кем он сейчас", – комментировал тогда Женя Галич.

Ранее OBOZ.UA писал, что Melovin признавался, по каким причинам он живет в Украине, а бежать за границу не собирается, хотя имеет такую возможность. Артист говорит, что настолько любит свою Родину, что не может ее покинуть.

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