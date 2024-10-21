'Не имею претензий': Женя Галич рассказал о скандале с Melovin и признался, удалось ли решить конфликт

Фронтмен группы O.Torvald, представлявший Украину на Евровидении 2017, Женя Галич рассказал о конфликте с коллегой Melovin (Костя Бочаров), который был его соперником на Нацотборе того же года. Их ссора длилась около пяти лет, но закончилась перемирием.

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Галич рассказал в интервью "Люкс ФМ", что из-за личностных проблем на шоу он со злости выбросил постер коллеги. Тогда Melovin обиделся на певца.

"На Нацотборе так случилось, что мы пытались найти общий язык, мы его не нашли, и я выбросил его постер, а он за это обиделся на меня", - рассказал солист.

Разрешить конфликт удалось только во времена полномасштабной войны РФ. Мужчины помирились, а во время интервью Галич признался, что уважает Костю Бочарова.

"Со временем, уже во время полномасштабного вторжения, он мне написал, после какой-то песни, которую мы выпустили: "Чувак, я горжусь тем, что знаком с тобой." Я перед ним извинился, и мы пожали друг другу руки, и я вообще не имею никаких претензий. Я уважаю этого человека за его мнение, за его смелость и за то, что он честный", – говорит Женя Галич.

После того как группа O.Torvald одержала победу на Нацотборе на Евровидение 2017, между его лидером и Melovin произошел еще один конфликт, но не совсем личностный. Тогда на Женю Галича посыпались сообщения и звонки с угрозами от участников фан-клуба Кости Бочарова, считавших, что группа не достойна представлять Украину на музыкальном шоу. Фронтмен O.Torvald пытался не обращать внимания на хейт.

"Я считаю, что Костя выступил очень достойно, он держался молодцом. Все домыслы фанатов – это личное дело каждого. У него потрясающие поклонники, которые за него готовы разорвать, и я бы на его месте это ценил. Потому что его фанаты делают его тем, кем он сейчас", – комментировал тогда Женя Галич.

Ранее OBOZ.UA писал, что Melovin признавался, по каким причинам он живет в Украине, а бежать за границу не собирается, хотя имеет такую возможность. Артист говорит, что настолько любит свою Родину, что не может ее покинуть.

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