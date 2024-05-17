'Не ходим друг к другу в гости'. Звезда 'Поймать Кайдаша' откровенно призналась, какие отношения сложились между актерами народного сериала

Украинская актриса Кристина Федорак ("Гуцулка Ксеня", "Перевозчица") рассказала, в какой атмосфере проходили съемки сериала "Поймать Кайдаша", где она сыграла одну из ролей. Артистка призналась, что до сих пор объединяет актеров, работавших вместе на съемочной площадке.

По словам Федорак, они с коллегами не ходят друг к другу в гости и не стали лучшими друзьями, однако если встречаются, то непременно вспоминают работу в "Кайдашах". Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

В сериале "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак сыграла Светку – близкую подругу главной героини Мотри. "Кстати, с самого начала я проходила пробы на Мотрю, – рассказывает актриса. – Даже не знала, что есть такой персонаж Светка, потому что когда присылают материал для проб, часто приходит не весь сценарий, а синопсис какой-то сцены со словами героини, на которую претендуешь. Но, знаете ли, я счастлива, что так сложилось. Потому что так, как Тоня Хижняк сделала эту роль, пожалуй, никто не смог бы. А как она ей подходит! Мне ни на секунду не жалко, что не была утверждена на Мотрю".

Актриса говорит, что в сценарии ее роль планировалась достаточно небольшой, но в процессе съемок значительно расширилась: "Когда почитала сцены со своей Светкой, она мне показалась интересной, там было что играть, привнести свое. Так и вышло. И режиссер, и шоуранерша поддерживали наши идеи, меня вписали в сцены, в которых не планировалось мое присутствие. Героиня получилась очень увлекательная, со своей драматической историей".

Кристина Федорак вспоминает, что на съемках "Поймать Кайдаша" царила товарищеская атмосфера: "Все очень сдружились. Не могу сказать, что и сейчас самые лучшие друзья, собираемся вместе, ходим друг к другу в гости – нет, такого нет. Но если мы видимся, то это очень теплые встречи. Иногда ходим друг к другу на премьеры, поздравляем с днем рождения в соцсетях. И еще нас объединяют теплые воспоминания о наших съемках, не помню такого, чтобы встретила кого-нибудь из "Поймать Кайдаша" и мы не вспомнили о сериале".

Полное интервью с Кристиной Федорак читайте здесь.

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