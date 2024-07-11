'Не драматизирует'. Известная украинская телеведущая призналась, что говорит ее муж-военный о сроках окончания войны

Муж ведущей телеканала СТБ Татьяны Высоцкой с начала российского вторжения находится в рядах ВСУ. Сразу после 24 февраля 2022 Алексей добровольно пошел защищать государство.

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В интервью OBOZ.UA телеведущая призналась, что говорит Алексей Высоцкий о том, как долго будет идти война. А также рассказала, где он проходит службу.

"Вы знаете, мне очень нравится в нем то, что он пытается не драматизировать, – говорит Татьяна Высоцкая. – Война не стала для него неожиданностью. Он готовился к вторжению. Принял свой выбор, смирился с произошедшим. Теперь он говорит, что это надолго. И добавляет, что мы все успеем повоевать. Думаем о сыне, которому 21 год. Где бы ему еще поучиться необходимым навыкам и знаниям, потому что когда их имеешь, спокойнее и самому, и близким. Страшно, но об этом нужно думать уже сейчас".

По словам телеведущей, ее муж сейчас служит на военном телевидении Минобороны выпускным редактором: "Работает на прифронтовой территории, но бывают ротации. И тогда приезжает к нам".

"Муж готовился к войне задолго до вторжения, говорил мне, что она неизбежна, – добавляет телеведущая. – В начале 2022 года пошел в военкомат, возобновил военный билет. Собирал потихоньку вещи, что-то покупал. Где-то за месяц до страшного февраля усадил меня рядом на диван: "Хочу поговорить, ты же понимаешь, что я не смогу не уйти. Я хочу, чтобы эта война не передалась нашим детям, остановилась на мне, поэтому ты будешь беречь детей, а я вас защищать". А сказать "не пущу!" – это вообще не о нас. Это странная фраза от жены мужу, которую он идет защищать. Разве я могла сказать "нет"? Это его выбор, и мне нужно было его принять – вот и все. Сначала он служил в терробороне Киевской области, затем воевал на востоке, где получил две контузии. Позже вернулся к журналистской деятельности".

Ранее OBOZ.UA писал, что Татьяна Высоцкая заявила, что призывы в соцсетях от жен военных сменить их мужчин на фронте: это манипуляция.

Полное интервью с Татьяной Высоцкой читайте на OBOZ.UA здесь.

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