Татьяна Высоцкая о женах военных, призывающих в соцсетях сменить их мужчин на фронте: это манипуляция

Чуть ли не каждый день в соцсетях можно встретить призывы жен военных вступать в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы их мужчины хоть на чуть-чуть смогли вернуться домой. Впрочем, журналистка "Вікна.Новин" Татьяна Высоцкая считает, что это просто-напросто манипуляция. Дело в том, что с течением двух лет полномасштабного вторжения и десяти лет войны России против Украины, мужчины вряд ли будут испытывать какую-то вину и сразу же после увиденного ролика направятся в ТЦК.

По мнению журналистки, муж которой уже два года защищает Родину на фронте, те, кто подлежит мобилизации, уже давно для себя решили, что будут делать: пойдут добровольцем, будут ждать повестки или скрываться. Об этом Татьяна Высоцкая рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Я считаю это манипуляцией. Я вообще очень тонко чувствую манипулятивность. Я думаю, что каждый мужчина за эти два года для себя сделал выводы: пойдет ли он воевать, подождет или будет уклоняться. Эти призывы, эти выставления цифр не изменят отношение. Они уже не вызовут никакого чувства вины. Потому что эти люди уже знают, что они не пойдут. Они обмотаются термоодеялами и по Тисе поплывут", – пояснила журналистка.

Высоцкая отметила, что многие мужчины до сих пор ждут "страшной бумажки", которая называется "повестка". Но, по ее словам, на фронте нечего бояться, ведь там тоже продолжается жизнь и она не останавливается.

"Очень много мужчин, которые просто ждут. Имею, кстати, много коллег, которые говорят: "Я здесь, пока работаю. Да, я признаю, мне страшно. Так пойти, как твой Алексей я не мог". Каждый пытается найти какое-нибудь оправдание, это же ясно – "ему там легче, а мне было бы хуже", – рассказала женщина.

Стоит отметить, что Алексей – муж Татьяны Высоцкой, который готовился к полномасштабному вторжению, изучал военную историю и заранее знал, что пойдет воевать. Теперь он на фронте уже два года.

"Многие просто работают и говорят: "Если придет повестка, я пойду". И среди таких мои коллеги, кстати, Орест Дрималовский, ведущий "Вікна.Новин", который работал, собирал деньги для разных подразделений. Пришла повестка – он пошел. Сейчас он вылаживает невероятные сторис о своем учебном центре, где они с ребятами бегают, что он делает и так далее", – рассказала женщина о журналисте, который в феврале в прямом эфире телемарафона объявил о своей мобилизации.

По мнению Высоцкой, обнародование жизни на фронте в соцсетях должно "успокоить тех, кто ждет": "Потому что это не настолько страшно, как кажется, потому что это тоже жизнь. И мой муж, знавший, что будет Великая война, в начале сказал: "Мы все успеем повоевать". Поэтому все будет".

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