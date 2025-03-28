Что угрожает ограниченно пригодным, если они не пройдут повторную ВВК: объяснение ТЦК

Согласно закону о мобилизации в Украине, ограниченно пригодные военнообязанные в 2025 году должны снова пройти военно-врачебную комиссию, причем это нужно успеть сделать до 6 июня включительно. Если человек не успеет до указанной даты, он будет объявлен в розыск из-за нарушения правил военного учета.

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Об этом рассказал начальник учета и бронирования Житомирского областного ТЦК Виктор Полторакин. Он подчеркнул – тем, кто не пройдет ВВК, угрожает ответственность в виде штрафа от 17 тысяч гривен.

Представитель ТЦК призвал людей не медлить.

"Может случиться, что военнообязанные не успеют. Но вина в том, что он не прошел, не успел, будет лежать именно на военнообязанном", - отметил Виктор Полторакин.

Для повторного прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанное, чтобы не тратить время, можно не ходить в ТЦК, а сразу получить электронное направление на ВВК.

"Направления можно получить не только лично в ТЦК и СП, но и через электронный кабинет. Если военнообязанный зарегистрированный в "Резерв+", он может там сформировать запрос на получение направления. В этот же день начальник соответствующего ТЦК и СП подписывает это направление электронным ключом, и с этим направлением можно проходить ВВК", - пояснил Виктор.

По его словам, пропускная способность каждой ВВК – это около 50 человек в день. Отметим, что речь идет о больницах Житомира, хотя вряд ли в других городах Украины способность комиссий будет выше.

Так что откладывать прохождение ВВК на последние дни или недели неуместно.

Как сообщал OBOZ.UA, в армию не мобилизуют лиц с определенными инфекционными заболеваниями, если эти болезни или их последствия тяжело поддаются лечению или совсем не лечатся. Решение о годности военной службы принимает ВЛК после проведения медицинского осмотра военнообязанного.

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