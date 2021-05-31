Названы топ-10 песен Евровидения 2021 по просмотрам на Youtube. Видео
В сети показали, какие выступления с Евровидения 2021 стали самыми популярными по просмотрам на Youtube за май. Так, в десятке лучших оказались Исландия, Финляндия, Кипр, Швейцария, Франция, Украина, Сербия, Азербайджан, Россия и Италия.
Подтверждением этому является ролик, опубликованный на официальном Youtube-канале международного вокального конкурса. Всего за несколько минут можно посмотреть самые яркие моменты выступлений, которые собраны в одном видео (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
Названия песен, с которыми выступили участники Евровидения 2021:
Elena Tsagrinou – El Diablo
Manizha – Russian Woman
Hurricane – Loco Loco
Gjon’s – Tears Tout l’Univers
Daði og Gagnamagnið – 10 Years
Blind Channel – Dark Side
Украина: Go_A – Shum
Франция: Barbara Pravi – Voilà
Азербайджан: Efendi – Mata Hari
Италия: Måneskin – Zitti E Buoni
Песня украинской группы Go_A "Шум" заняла лидирующие позиции в топах чартов музыкальных сервисов iTunes и Apple Music. По состоянию на 25 мая, "Шум" вошла в топ-10 мирового чарта песен iTunes.
Напомним, что на Евровидении 2021 Украина заняла 5 место. А по результатам зрительского голосования – 2 место.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, что во время финального выступления итальянской рок-группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения в этом году, все участники побежали к сцене и "устроили там настоящий слэм". А участники из Финляндии даже сбили забор, который ограждал камеры.