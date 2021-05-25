Солистка Go_A рассказала, как оторвались на Евровидении: устроили слэм, повалили забор

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, что во время финального выступления итальянской рок-группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения в этом году, все участники побежали к сцене и "устроили там настоящий слэм". А участники из Финляндии даже сбили забор, который ограждал камеры.

Этими подробностями знаменитость в прямом эфире программы "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Также солистка Go_A рассекретила, что участие в Евровидении стало для нее одним из самых ярких событий в жизни.

"Чтобы вы понимали, когда выступали победители Евровидения 2021 и исполняли свою финальную песню, мы все побежали к сцене. Мы устроили там настоящий слэм, а участники из Финляндии даже повалили забор, который ограждал камеры. Было максимально круто, мы все успели подружиться. Евровидение – это история, которую я не забуду никогда", – рассказала о своих впечатлениях артистка.

Напомним, что песня украинской группы Gо_A под названием "Шум", с которой они выступили на Евровидении 2021, попала в пятерку лучших хитов в глобальном рейтинге сервиса Spotify 50 Viral.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка Go_A назвала своего победителя на Евровидении. Екатерина Павленко рассказала, что для нее победителем на Евровидении 2021 стал представитель Швейцарии Gjon's Tears. Она отметила, что хочет сделать совместную песню с этим артистом.