Названы самые популярные посты в Instagram за 2020 год: топ-10

Instagram подвел собственные итоги 2020-го: сервис выбрал 10 самых популярных постов, которые были опубликованы в уходящем году. Среди них публикации футболиста Криштиану Роналду и модели Кайли Дженнер.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, на первом месте оказался пост Криштиану Роналду, в котором футболист почтил память легендарного Диего Марадоны, ушедшего из жизни в конце ноября. Фотография набрала 19,5 млн лайков.

Криштиану Роналду и Диего Марадона Instagram Криштиану Роналду

На втором месте – последний пост актера Чедвика Боузмана. В нем сообщалось, что 29 августа звезда "Черной Пантеры" скончался после борьбы с раком толстой кишки. Известие потрясло поклонников актера и его звездных коллег. Публикация набрала 19,1 млн лайков.

Чедвик Боузман Instagram Чедвика Боузмана

Также в тройке лидеров пост-прощание футболиста Лионеля Месси с Диего Марадоной. Он набрал 16,4 млн лайков.

Лионель Месси и Диего Марадон Instagram Лионеля Месси

Кроме того, в топ-10 вошли четыре снимка с аккаунта американской модели Кайли Дженнер. Так, наибольшее количество лайков (15,9 млн) собрала публикация, в которой знаменитость поздравила с днем рождения отца своей дочери Сторми Трэвиса Скотта.

Кайли Дженнер с дочерью и возлюбленным Трэвисом Скоттом Instagram Кайли Дженнер

Трэвис Скотт с дочерью Сторми Instagram Кайли Дженнер

На пятом месте с 15,5 млн лайков оказалась публикация баскетболиста Леброна Джеймса. Он посвятил эмоциональный пост своему другу Коби Брайанту, который вместе с дочерью погиб в авиакатастрофе.

Леброн Джеймс и Коби Брайант Instagram Леброна Джеймса

На шестом и седьмом местах – снова Кайли Дженнер. Пользователи не смогли пройти мимо серии трогательных семейных снимков с дочерью модели Сторми. Публикации набрали 15,3 и 14,4 млн лайков.

Дочь Кайли Дженнер Сторми Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер с дочерью Сторми Instagram Кайли Дженнер

На восьмом месте также оказался Криштиану Роналду. Он опубликовал фото с празднования 35-летия, на котором позировал с невестой и сыном. Пост не оставил равнодушными пользователей – его "лайкнули" 14,3 млн людей.

Криштиану Роналду с невестой и сыном Instagram Криштиану Роналду

Еще один пост Кайли Дженнер попал на девятое место в рейтинге самых популярных в Instagram. В этот раз она позировала на камеру с возлюбленным Трэвисом Скоттом. Публикация набрала 14,2 млн лайков.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт Instagram Кайли Дженнер

Последнее фото, опубликованное погибшим в результате крушения вертолета баскетболистом Коби Брайантом за день до смерти, замкнуло десятку. Публикация набрала 14,1 млн лайков.

Коби Брайант и Леброн Джеймс Instagram Коби Брайанта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько российские звезды зарабатывают в Instagram. Лидером списка стала телеведущая и блогер Ксения Собчак, которая заработала в соцсети почти 1,5 млн долларов за 2020 год.