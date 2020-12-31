Названо найпопулярніші пости в Instagram за 2020 рік: топ-10

Instagram підбив власні підсумки 2020-го: сервіс обрав 10 найпопулярніших постів, які були опубліковані в році, що минає. Серед них публікації футболіста Кріштіану Роналду і моделі Кайлі Дженнер.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, на першому місці опинився пост Кріштіану Роналду, в якому футболіст вшанував пам'ять легендарного Дієго Марадони, який пішов з життя в кінці листопада. Фотографія набрала 19,5 млн лайків.

Кріштіану Роналду та Дієго Марадона Instagram Кріштіану Роналду

На другому місці – останній пост актора Чедвіка Боузман. У ньому повідомлялося, що 29 серпня зірка "Чорної Пантери" помер після боротьби з раком товстої кишки. Звістка шокувала шанувальників актора та його зіркових колег. Публікація набрала 19,1 млн лайків.

Чедвік Боузман Instagram Чедвіка Боузман

Також у трійці лідерів пост-прощання футболіста Ліонеля Мессі з Дієго Марадоною. Він набрав 16,4 млн лайків.

Ліонель Мессі та Дієго Марадону Instagram Ліонеля Мессі

Крім того, у топ-10 увійшли чотири знімки з акаунта американської моделі Кайлі Дженнер. Так, найбільша кількість лайків (15,9 млн) зібрала публікація, в якій знаменитість привітала з днем народження батька своєї доньки Стормі Тревіса Скотта.

Кайлі Дженнер з донькою та коханим Тревісом Скоттом Instagram Кайлі Дженнер

Тревіс Скотт з донькою Стормі Instagram Кайлі Дженнер

На п'ятому місці з 15,5 млн лайків опинилася публікація баскетболіста Леброна Джеймса. Він присвятив емоційний пост своєму другові Кобі Браянту, який разом з донькою загинув в авіакатастрофі.

Леброн Джеймс і Кобі Браянт Instagram Леброна Джеймса

На шостому та сьомому місцях – знову Кайлі Дженнер. Користувачі не змогли пройти повз серію зворушливих сімейних знімків з донькою моделі Стормі. Публікації набрали 15,3 та 14,4 млн лайків.

Донька Кайлі Дженнер Стормі Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер з донькою Стормі Instagram Кайлі Дженнер

На восьмому місці також опинився Кріштіану Роналду. Він опублікував фото зі святкування 35-річчя, на якому позував з нареченою та сином. Пост не залишив байдужими користувачів – його "лайкнули" 14,3 млн людей.

Кріштіану Роналду з нареченою і сином Instagram Кріштіану Роналду

Ще один пост Кайлі Дженнер потрапив на дев'яте місце в рейтингу найпопулярніших в Instagram. Цього разу вона позувала на камеру з коханим Тревісом Скоттом. Публікація набрала 14,2 млн лайків.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт Instagram Кайлі Дженнер

Останнє фото, опубліковане загиблим в результаті падіння вертольота баскетболістом Кобі Браянтом за день до смерті, замкнуло десятку. Публікація набрала 14,1 млн лайків.

Кобі Браянт і Леброн Джеймс Instagram Кобі Браянта

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки російські зірки заробляють в Instagram. Лідером списку стала телеведуча та блогерка Ксенія Собчак, яка заробила в соцмережі майже 1,5 млн доларів за 2020 рік.