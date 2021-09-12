Названы победители Венецианского кинофестиваля

Подошел к концу 78-й кинофестиваль в Венеции, на котором были представлены украинские фильмы, а также самые ожидаемые премьеры года. Главный приз конкурса "Золотой лев" достался французскому фильму "Событие" (L'évènement) режиссера Одри Диван.

На Венецианском кинофестивале Украину представляли три фильма:

"Блик" режиссера Валентина Васяновича;

"Носорог" режиссера Олега Сенцова, который работал вместе с украинскими, чешскими и словацкими кинематографистами;

"Цензорка" словацкого режиссера Петера Керекеша, который получил награду за лучший сценарий в секции "Горизонты".

"Серебряный лев" (Гран-при жюри) – "Рука бога" (Паоло Соррентино).

"Серебряный лев" за лучшую режиссуру – Джейн Кэмпион ("Власть пса").

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"Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль – Пенелопа Крус ("Параллельные матери").

"Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль – Джон Арсилья ("На работе: Пропавшие 8").

Приз за лучший сценарий – Мэгги Джилленхол (ее режиссерский дебют "Пропавшая дочь").

Специальный приз жюри – Il buco (Микеланджело Фраммартино).

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе – Филиппо Скотти ("Рука бога").

Венецианский международный кинофестиваль – старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини, ежегодно проводится на острове Лидо с 1934 года во второй половине года. Главный приз – "Золотой лев".

Ранее OBOZREVATEL писал о самых откровенных нарядах звезд на Венецианском кинофестивале. Так, среди знаменитостей в сексуальных платьях на красную дорожку вышли: Кейт Хадсон, Анна Делло Руссо, Мэдинис Райан и другие.