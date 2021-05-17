Названы имена украинских звезд, которые отказались участвовать в "Славянском базаре"

На ежегодном международном фестивале искусств "Славянский базар" не выступит еще одна украинская исполнительница – Ирина Билык. Так, имени артистки уже нет в заявленной ранее программе фестиваля.

"Народные новости Витебска" сообщают, что украинская певица должна была выступить на открытии гала-концерта. Однако 15 мая ее имя исчезло с афиши (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, ранее от участия в известном фестивале также отказались Тина Кароль, Олег Винник, MARUV, Элина Иващенко.

Шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим "Славянского базара" от Украины, на этот раз не приедет в Витебск. Телеведущий Андрей Доманский, которому предложили заменить Тимура, тоже вскоре отказался от этого предложения.

На данный момент в программе "Славянского базара" осталась только одна представительница Украины – Таисия Павалий.

Напомним, что после того как "Славянский базар" опубликовал программу, белорусы стали просить артистов в соцсетях не приезжать на фестиваль в связи с политическим кризисом в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Беларуси выразили слова благодарности украинскому телеведущему Тимуру Мирошниченко за отказ вести ежегодный международный фестиваль искусств "Славянский базар". Они отметили, что ценят поддержку звезды.