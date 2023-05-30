Названо имя второго тренера 'Голоса страны – 13': кого он будет искать в свою команду

Вторым тренером 13-го сезона "Голоса страны" стал украинский певец Артем Пивоваров. Уже известно, что его коллегой будет фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

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Артист не хотел раскрывать карты так рано, однако ведущие "Сніданку с 1+1" его разговорили. Видео можно посмотреть на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Исполнитель поделился, что сядет в кресло тренера, чтобы найти неординарных, энергичных и смелых начинающих музыкантов.

"Я буду искать неординарных на 100%, энергичных, дерзких, безумных смельчаков, которые будут упорно работать в направлении развития нашей музыкальной индустрии и культурного фронта. Это будет действительно удивительно, по моему мнению, ведь у меня есть большой опыт сотрудничества со многими артистами. И не только с мастодонтами нашей музыкальной индустрии, но и с молодыми исполнителями", – рассказал Пивоваров.

Артист обратился к будущим участникам проекта с приглашением в его команду.

"Я ищу настоящих музыкантов. Если ты пишешь песни, хочешь быть на сцене, ты чувствуешь, что это твое место, – я жду тебя. Ты знаешь, что от меня ожидать, поэтому приглашаю к себе", – добавил тренер.

Заметим, что он раньше намекал на свое участие в шоу, как и коллега Пивоварова – певица Джамала. Впрочем, ее участие еще не подтверждено и не опровергнуто. Интересно, что для Пивоварова и Саниной это первый опыт подобного рода. Кого будет искать певица – читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, съемка шоу будет проходить не в Украине. Пройти кастинг можно будет в соседней Польше.

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