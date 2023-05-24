'Планируем объединить украинцев со всех уголков мира': Горбунов рассказал, в какой стране снимут 'Голос країни-13'

Ведущие песенного проекта "Голос країни" Юрий Горбунов и его супруга Екатерина Осадчая наконец-то рассекретили, где будут проводиться съемки нового сезона шоу. Они сказали, что Украина объединится со своим лучшем другом и создаст совместный 13 сезон. Также звезды обрадовали – кастинг программы продлили до 15 июня.

Видео дня

Об этом знаменитости поведали в утреннем эфире "Сніданку з 1+1" на телеканале "1+1 Украина", передает ТСН. По словам Горбунова, съемки вокального шоу пройдут в Польше. Прежде чем попасть в прямые эфиры нужно будет заполнить заявку и пройти онлайн-кастинг.

"Мы планируем объединить украинцев со всех уголков мира на съемочной площадке в Польше. Поэтому, если вы украинец, проживаете в Европе, или в Украине, мы ждем вас на онлайн-кастинге, который продлится до 15 июня. Не медлите и заполняйте заявку онлайн прямо сейчас", – отметил ведущий.

Он продолжил – "Голос країни-13" в этом году расширит свои горизонты и снимет любые границы. Так как Польша – главный друг Украины, подставивший свое плечо в трудную минуту, она согласилась объединиться и в творчестве.

"В первую очередь могу дать совет не волноваться, а правильно выбрать репертуар. Важно, чтобы песня была интересна вокально, ведь от этого зависит первое впечатление, которое вы произведете на кастинг-менеджера. Советую использовать свой шанс по полной, и если у вас получается записать в одном видео "попурри" – это нужно сделать", – Катя Осадчая дала совет вокалистам.

Недавно мы рассказывали, что стало известно имя первого тренера "Голосу країни-13". В одно из красных кресел сядет рок-дива и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что участница "Голосу країни" Инесса Грицаенко записала украиноязычный кавер на победный трек шведки Loreen Tattoo. Девушка немного изменила текст и поразила аудиторию вокальными данными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!