Названо имя первого тренера 'Голоса країни-13'

Первой тренершей нового сезона "Голоса страны" стала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Зрители просили продюсеров отдать ей почетное место еще в прошлом году, однако певица появится в проекте только в 13-м сезоне.

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На участие в нем, кстати, уже проходят кастинги. Об этом сама Юлия Санина сообщила в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В апреле 2021 года наставница Тина Кароль заявила, что 11-й сезон был ее последним в этом проекте. Тогда звезда хотела, чтобы ее место заняла Юлия Санина. Сама артистка также стремилась помочь вокалистам победить в музыкальном шоу, но была вынуждена разочаровать фанатов.

Для 12-го сезона ее кандидатуру не одобрили, отдав место другому тренеру. Санина предупредила, что в 13 сезоне будет искать самобытных, креативных исполнителей, которые пишут и исполняют собственные песни.

"Я ищу голос, который заставит глубоко чувствовать, жду ярких личностей, которым есть что сказать миру. Авторов собственных песен, яркие группы. Быть украинским артистом сегодня – это миссия, поэтому жду настоящие таланты", – сказала звезда.

Напомним, что в этом году Юлия Санина была почетной гостьей и ведущей престижного конкурса Евровидение-2023. Фронтвумен известной рок-группы The Hardkiss зажгла сцену международного конкурса мощным исполнением композиции "Маяк".

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