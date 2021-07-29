Названа шестая десятка звездных судей грандиозного шоу 'Співають всі'

21 августа на телеканале "Украина" состоится премьера масштабного вокального шоу "Співають всі!". Талантливых участников шоу будут оценивать сразу 100 звездных экспертов, среди которых: Наталия Бучинская, Александр Павлик, Монро, LAUD, Наталья Валевская, Герман Макаренко, BIG BOSS, Анна Буткевич, Андрей Князь и Дмитрий Сысоев.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ТРК "Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Как стало известно, Дива Монро быстро согласилась стать частью украинской адаптации проекта.

"Это шоу отличается от других вокальных проектов! Мне кажется, будто мы собрались за одним столом и поем хором одну песню. Конечно, здесь есть и соревновательный этап, победитель и проигравший. Но высокая цель – участники объединяют всех звезд. Ведь в шоу-бизнесе сейчас большая конкуренция", – сказала Монро.

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Наталия Бучинская заявила, что ей приятно увидеть своих коллег после длительного карантина. По словам заслуженного артиста Украины и доктора искусствоведения Андрея Князя, шоу "Співають всі!" подарит зрителям море позитива и ярких впечатлений, ведь звездные судьи откроют новые таланты. А известный певец, шоумен и телеведущий BIG BOSS дает ценные советы участникам, как покорить сердца "сотни".

"Участникам будет очень сложно, когда 100 звезд, людей, которые чего-то добились, смотрят на тебя и оценивают, но это круто! Главный совет – ничего не бояться, просто выходи и покажи себя", – отметил BIG BOSS.

Известный композитор Дмитрий Сысоев имеет достаточно опыта в судействе, поэтому к вопросу оценки участников подходит по-особому. Артист предупреждает – поблажек от него не будет, а вот моральную поддержку Дмитрий готов дать каждому, ведь предстать перед сотней и угодить каждому – задачка со звездочкой.

Для певца LAUD судейство уже стало определенным хобби. Артист долгое время преподает вокал, поэтому знает, на что обратить внимание, прослушивая участников.

Дирижер, художественный руководитель Kyiv Classic Orchestra Герман Макаренко обещает быть строгим, но справедливым, потому что для него важно найти талантливых артистов, которые станут частью украинской культуры.

Певица Наталья Валевская признается, что судейство приносит ей огромное удовольствие, но, голосуя за участников, она всегда переживает, дабы никого не обидеть и не сбить человека с пути.

А вот актриса и певица Анна Буткевич оценивает участников по-особенному: "Это происходит на невербальном уровне. Меня может "взять" тембр или заворожить пластика конкурсанта, оригинальность исполнения знакомого хита или костюм. Я как будто ощущаю электрический разряд, который пробивает мурашками по всему телу и все".

Певец Александр Павлик знает, как получать оценки от звездных жюри, поэтому будет судить лояльно и справедливо. Более того, артист готов даже поддержать талантливых участников творческими коллаборациями.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пятая десятка музыкальных экспертов, которые будут оценивать умения участников – это Мария Бурмака, Анна Добрыднева, KHAYAT, JULIK, Mila Nitich, Анатолий Матвийчук, Олег Машуковский, Markus Riva, Пальмира Фурман и Макс Гордеев.