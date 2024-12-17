Наталья Бучинская рассекретила, какое обещание ей дал Лесик перед тем, как у него остановилось сердце

Певица Наталья Бучинская, на концерте у которой во Львове потерял сознание музыкант Лесик (Олег Турко), рассказала, какое обещание ей дал артист незадолго до выступления. Как говорит знаменитость, возможно, это помогло вернуть коллегу к жизни.

Видео дня

Она рассказала в программе "ЖВЛ", что удивительным образом Лесика удалось спасти после остановки сердца. Музыканту запускали главный орган в теле более часа, как говорила певица Наталья Карпа, которая была в больнице у артиста, свыше 1,5 часов при 40 минутах по протоколу.

"Даже врачи говорят, что произошло чудо. Больше часа заводили сердце Лесика. Я точно не думала, что он, не дай Бог, умрет в тот день на сцене. Потому что как раз перед его выходом как говорю: "Лесик, мне надо, чтобы ты для меня написал новую песню". А он говорит: "Я обещаю". И здесь такое происходит", – вспомнила тот день Наталья Бучинская.

Это обещание стало для певицы якорем, помогшим Лесику вернуться в жизнь. И хотя состояние музыканта было критическим, он идет на поправку. Бучинская утверждает, что хорошо, что инцидент произошел именно на концерте, где ему могли быстро оказать неотложную помощь, а не в месте, где нет людей.

"Я говорю: "Лесик, ты мне обещал песню, так что у тебя дорога только одна – в жизнь". И как-то так с общими молитвами, общей энергией людей помогли. Хорошо, что это произошло именно, где было много людей, именно на концерте, потому что я себе представила, что это могло произойти, когда он был дома, например", – говорит певица.

На днях журналистка Мария Панчишин навестила Лесика в больнице и рассказала о самочувствии музыканта в Facebook. По ее словам, состояние гитариста стабилизируется.

"Врачи дальше делают все возможное, и повторяют, что случая такого они еще не встречали, и им просто остается наблюдать за тем, как восстанавливается мозг. Так что не имеем права не верить в чудо и дальше! Он измучен, но пробует улыбаться и шутить. И даже попросил гитару", – поделилась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что после того, как Лесик очнулся, он начал узнать своих близких, но не помнит, что происходило перед тем, как потерял сознание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!