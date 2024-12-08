Музыкант Лесик, у которого остановилось сердце на концерте Бучинской, пришел в себя: состояние остается критическим

Украинский музыкант и бывший участник группы "Дзидзьо" Лесик Турко пришел в себя после того, как у него остановилось сердце на концерте певицы Натальи Бучинской во Львове. Состояние артиста все еще остается критическим.

Видео дня

Однако он узнал своих близких, но не помнит, что происходило перед потерей сознания. Об этом сообщили в Telegram-канале "Львівич".

"Музыкант Лесик, недавно потерявший сознание на сцене, пришел в сознание. Его состояние остается критическим, но мужчина уже узнает своих родных. Случившееся накануне он не помнит", – отметил источник.

Лесик все еще находится в реанимации одной из больниц Львова. Причину остановки сердца не сообщают.

Что известно об инциденте

Лесик выступал на концерте Натальи Бучинской, организованный ко Дню Святого Николая, как сольный исполнитель. Он должен исполнить три свои песни. Однако на второй артист потерял сознание и упал на глазах у публики. К нему сразу подбежали несколько мужчин и отнесли за кулисы. На место инцидента мгновенно вызвали медиков.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Бучинская прокомментировала инцидент. Исполнительница отметила, что артист находится в больнице под постоянным наблюдением специалистов. Она добавила, что была шокирована внезапным ухудшением состояния коллеги и постоянно молится, чтобы с ним все было хорошо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!