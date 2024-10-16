Артур Логай попал в ДТП на мотоцикле и эмоционально обратился к виновнику аварии, который сбежал

Звезда "Танців з зірками" и актер сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай попал в ДТП, когда управлял мотоциклом. Инцидент закончился без травм, но виновник с места происшествия скрылся.

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Логай эмоционально обратился к водителю машины, которая подрезала его, в своих InstaStories. Спасла актера от значительных травм его одежда, созданная специально для езды на мотоцикле. (Осторожно, нецензурная лексика)

Почему постоянно нужно одеваться во время езды на мотоцикле? Потому что! [показывает на царапины на одежде] Я представляю, будь я в обычных ботинках, или в обычных джинсах. Г*мно! А вот [показывает на царапины на мотоцикле] могла бы быть не дуга, а что-то другое (вероятно, речь о ступнях и ногах. – Ред.). Ну, первое падение есть, – эмоционально прокомментировал актер. – Не знаю, что было бы с моим коленом и ногой, если бы не хорошие мотоджинсы и обувь".

Знаменитость возмутился, что в то время, когда впервые за последние две недели удалось поездить на мотоцикле, он почти сразу попал в ДТП.

"Люди, которые резко перестраиваются из ряда в ряд, без указателей поворота, не смотря в зеркала, – ср*ные м*дилы. Водителю того авто, который решил резко вильнуть в мою сторону, посчастливилось, что я беспокоился о своем состоянии, а не о состоянии мотоцикла. Если бы решил догнать, домой бы он пошел пешком", – пригрозил Артур Логай.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Океан Эльзы" незадолго до концерта в столице оказался в эпицентре скандала из-за ДТП с наездом на четырех человек. Оказалось, что группа никакого отношения не имеет к резонансному событию. Как прокомментировали ее представители инцидент – читайте здесь.

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