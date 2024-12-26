Военный-актер Андрей Фединчик перенес сложную операцию: Наталья Денисенко показала, как выглядит ее муж сейчас
Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала поклонникам, что ее муж-военный Андрей Фединчик, который с начала полномасштабной войны встал на защиту Родины, попал в больницу и перенес тяжелую операцию. В настоящее время супруги находятся в Ужгороде.
Для проведения хирургического вмешательства военный выбрал именно частную клинику. Об этом рассказала в InstaStories Наталья Денисенко. По словам актрисы, врач сделал невероятное.
"Мы приехали в Ужгород, а именно в клинику Антона Антоновича Шкиряка. Именно здесь моему мужу сделали очень сложную операцию. Поэтому несколько дней мы здесь. Антон Антонович сделал просто невероятное. Расскажу вам подробности немного позже", – поделилась Денисенко.
Актриса решила не вдаваться в подробности, а пообещала ими поделиться позже. Однако она показалась с мужем в одной палате и рассказала о самочувствии Андрея Фединчика.
"Операция прошла успешно", – добавила актриса.
Известно, что врач, о котором рассказывала знаменитость, специализируется на проблемах нейрохирургии и онкологии.
Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Денисенко показала, как встречала мужа после долгой разлуки и что ему приготовила.
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