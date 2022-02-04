Натали Портман продала дом из стекла и бетона за 8 млн долларов

Популярная голливудская актриса Натали Портман продала свой роскошный особняк в Монтесито (штат Калифорния, США) за 8 миллионов долларов (226 млн гривен). Дом представляет собой блочную конструкцию с фасадами из стали, бетона и стекла, благодаря чему открывается панорамный вид на Тихий океан и зеленые пейзажи эвкалиптов и дубов.

Как сообщает Dirt, новым собственником недвижимости стал IT-бизнесмен из Чикаго Дэвид Кальт. В сети появились снимки экстерьера и интерьера дорогостоящего жилья.

В одноэтажном здании площадью около 370 м² расположились 4 просторных спальни, 3 ванных комнаты, гостиная, кухня и столовая с выходом на летнюю террасу. Зал с обеденными зонами считается главной фишкой дома, поскольку его жители и гости могут любоваться невероятной природой, не выходя из-за стола.

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Главная спальня имеет вид на океан и, что несколько необычно, глубокую ванну и стеклянный душ в пределах видимости кровати.

Несмотря на бетонный пол и панорамные окна, комнаты выглядят весьма уютно и тепло. В одной их них расположилась огромная домашняя библиотека с книжными полками во всю стену, а также камин и старинный ковер.

Поместье расположено на четырех гектарах земли вдали от дороги общего пользования и делит подъездной путь лишь с тремя другими домами. С бетонного патио можно спуститься к газону и бассейну с видом на деревья и засухоустойчивые растения.

С внутренней стороны особняка обустроена терраса для отдыха большой компанией с зоной для барбекю и камином в стиле ар-деко.

Коротко о знаменитости:

Натали Портман – 40-летняя американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Наибольшую известность получила благодаря участию в фильмах "Леон" и "Близость", а также благодаря трилогии-приквелу к "Звёздным войнам". Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010).

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ричард Гир выставил на продажу один из свих загородных домов, в котором прожил около 20 лет. За огромную территорию с бассейном, собственным пляжем, конюшней, футбольным полем, спа-зоной и саму резиденцию знаменитость планирует получить 28 миллионов долларов (около 796 млн гривен). Фотографии поместья – смотрите в нашем материале.