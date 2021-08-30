Настя из Уханя и глава миграционной службы сыграли пышную свадьбу. Фото

Украинка Анастасия Зинченко, известная как "девочка с собачкой из Уханя", и ее муж глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк сыграли пышную свадьбу. Мероприятие прошло в загородном комплексе Zafferano в Киевской области.

Свадьба пары состоялась 29 августа. Это радостное событие с ними разделили близкие и друзья. Соответствующими фото с мероприятия поделилась Зинченко на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Возлюбленная Соколюка выбрала белое платье с длинными рукавами и открытой спиной, а также она дополнила свадебный образ большим бантом на голове. Сам глава миграционной службы появился в светло-сером костюме и черной обуви.

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На кадрах видно, что пара сыграла свадьбу в загородном комплексе Zafferano. На мероприятии присутствовало большое количество гостей – родные и друзья. Сначала Зинченко и Соколюк устроили церемонию бракосочетания на улице, а затем отправились в ресторан, где играла живая музыка.

Напомним, что официально Зинченко и Соколюк поженились 20 февраля, но пышную свадьбу решили сыграть только сейчас. Бракосочетание состоялось в одном из ЗАГСов Киева. После церемонии заключения брака пара отправилась на свадебную фотосессию, а вместо традиционного празднования в ресторане пообедала фастфудом.

В сентябре 2020 года Соколюк объявил, что влюблен в Анастасию Зинченко – украинку, которая отказалась покинуть Ухань без своей собаки. В мае 2020 года глава Миграционной службы сделал ей предложение и с тех пор они живут вместе. До романа с девушкой, которая младше его на двадцать лет, чиновник был женат, но в апреле 2020 года подал на развод, а в августе официально расторг брак.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасия Зинченко и Максим Соколюк сделали парные татуировки. Фото надписей на руках и самого процесса их нанесения девушка показала в своем Instagram, описав "идеальный день" своей свадьбы и поделившись радостью со своими фоловерами.