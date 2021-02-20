Настя из Уханя и глава Госмиграционной службы поженились. Фото

Анастасия Зинченко, известная в Украине как "девочка с собачкой из Уханя" и глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк, который помог ей вернуться в Украину во время вспышки коронавируса, поженились.

Соответствующими фотографиями руководитель ведомства поделился на своей странице в Facebook. "20.02.2021. Люблю", – коротко подписал снимки чиновник.

Аналогичный пост опубликовала и Анастасия Зинченко. Бракосочетание состоялось в одном из ЗАГСов Киева. Невеста для церемонии выбрала кремовое блестящее платье миди с открытыми плечами и спиной и глубоким декольте. Наряд она дополнила туфлями на каблуке и букетом белых роз и орхидей.

43-летний Максим Соколюк был в классическом черном костюме и белой рубашке. После церемонии заключения брака пара отправилась на свадебную фотосессию, а вместо традиционного празднования в ресторане пообедала фастфудом.

Напомним, в сентябре 2020 года Соколюк объявил, что влюблен в Анастасию Зинченко – украинку, которая отказалась покинуть Ухань без своей собаки. В мае 2020 года глава Миграционной службы сделал ей предложение и с тех пор они живут вместе. До романа с девушкой, которая младше его на двадцать лет, чиновник был женат, но в апреле 2020 года подал на развод, а в августе официально расторг брак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Зинченко поделилась романтическими снимками с возлюбленным, сделанными во время отдыха на острове Занзибар.