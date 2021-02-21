Настя из Уханя и глава миграционной службы после свадьбы похвастались парными тату

Украинка Анастасия Зинченко, известная в Украине как "девочка с собачкой из Уханя" и ее муж глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк сделали парные татуировки.

Фото надписей на руках и самого процесса их нанесения девушка показала в своем Instagram, описав "идеальный день" своей свадьбы и поделившись радостью со своими фоловерами.

Так, пара нанесла одинаковые тату в виде дат римскими цифрами "ХХ.II.MMXX – XXV.IV.MMXX".

"Ещё осенью мы знали, что 20.02.2021 хотим роспись. Мы хотели этот день провести вдвоём и по нашей любимой программе", – написала Зинченко.

Она рассказала, что вместе со своим возлюбленным они живут сегодняшним днём, совершают сумасшедшие поступки, путешествуют по миру и наслаждаются жизнью.

"Мы вчера вечером пересматривали фото и видео нашего совместного года. Честно? Ощущение, что прошло минимум 2-3 года. Настолько насыщенно мы прожили это время, было миллион разных событий ярких и особенно – это наши отношения, наши переживания и близость во всем", – поделилась девушка.

Отметим, поженились Зинченко и Соколюк в субботу, 20 февраля. Бракосочетание состоялось в одном из ЗАГСов Киева. После церемонии заключения брака пара отправилась на свадебную фотосессию, а вместо традиционного празднования в ресторане пообедала фастфудом.

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