Спорткары, джипы и особняки: стало известно, как Ивлеева и Элджей поделили многомиллионое состояние

Российская блогерша, телеведущая Анастасия Ивлеева после разрыва отношений с рэпером Элджеем (Алексем Узенюком) забрала себе огромный загородный дом в элитном поселке Старый Свет в Подмосковье, земельный участок на четыре гектара с гаражом и пять люксовых авто. У музыканта же осталось лишь две машины.

О том, как звездная пара поделила многомиллионное имущество, сообщил Telegram-канал Mash. Авторы сообщества пошутили, что это произошло не поровну, а "по справедливости", а рэпер "поступил благородно".

Известно, что Ивлеева зарабатывала в год более трех миллионов долларов, а Элджей – около двух.

Стоимость двухэтажного коттеджа на 364 квадратных метров недалеко от столицы РФ журналисты оценивают в 350-630 тысяч долларов. Все имущество – в около двух миллионов долларов США.

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На Узенюка была оформлена половина загородного дома, но он решил отдать свою часть экс-возлюбленной. Интересно, что возле этого коттеджа Элджей снял свой клип на песню "Кадиллак".

Прописан россиянин в Новосибирске у родителей. Кроме этого, певец оставил себе внедорожник и спорткар.

30-летняя Ивлеева и 27-летний Элджей решили разойтись и развестись еще в марте текущего года.

Звезды тайно поженились в 2019-м. Широкой публике стало известно об этом лишь спустя месяц после события.

Ведущая официально взяла фамилию мужа и была записана в паспорте как Анастасия Узенюк.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Анастасия Ивлеева запустила на YouTube дрэг-шоу под названием "Королевские кобры". Участницы соревнуются в трех липсиник батлах (битва фонограмм), а победительниц, которые попадут в финал, должны определить зрители.