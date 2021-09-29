Ивлеева запустила шоу трансвеститов в стиле 70-х с песнями Поляковой. Видео

Популярный российский блогер, телеведущая и шоувумен Анастасия Ивлеева не раз удивляла своих поклонников яркими образами, громкими выражениями и разными шоу. На этот раз она шокировала своих фанатов, анонсировав новый скандальный проект на YouTube с участием трансвеститов.

Блогер незадолго до выхода дрэг-шоу, которое носит название "Королевские кобры", подогревала интерес подписчиков в Instagram, выкладывая фрагменты со съемок. О том, какой формат проекта и контент – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Выпуск начался с представления артистов и выхода Анастасии Ивлеевой. Гостем шоу стал российский телеведущий, комик и шоумен Александр Гудков.

В формате "Королевских кобр" – конкурс между мужчинами, которые переодеты в женщин. Они соревнуются в трех липсиник батлах (битва фонограмм), а победительниц, которые попадут в финал, определяют зрители.

Уже в конце выпуска "королеву" выбирает звездный гость. В подарок она получает не только корону, но и авиабилет "первого класса" в Токио с открытой датой.

Отметим, что в выпуске прозвучала песня украинской певицы Оли Поляковой "Королева ночи".

Шоу вышло в среду, 29 сентября, и уже успело собрать почти 100 тысяч просмотров, более 8 тысяч лайков и сотни комментариев. Также видео собрало и дизлайки – их почти 2 тысячи.

Справка

Дрэг-шоу (дрэг-квин) – представление, состоящее из песен, монологов или пародий с участием артистов (обычно мужского пола), использующих женские образы, переодеваясь в женскую одежду. Когда исполнительниц женского пола переодеваются в мужскую одежду с той же целью (развлекать аудиторию) их именуют дрэг-кинг.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Ивлеева – телеведущая, актриса и видеоблогер. Участвовала в тревел-шоу "Орел и Решка". Была ведущей музыкальной премии МУЗ-ТВ. Снималась в сериале "Туристическая полиция". В 2019 году получила две награды индустриальной телевизионной премии ТЭФИ: "Лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма" и "Лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма" со своим проектом "Агент-шоу".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анастасия Ивлеева и 27-летний рэпер Элджей объявили о разрыве отношений. Пара разводится спустя два года после свадьбы.