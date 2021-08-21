Ивлеева официально заявила о расставании с Элджеем: подробности

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева и 27-летний рэпер Элджей (Алексей Узенюк) объявили о разрыве отношений. Пара разводится спустя два года после свадьбы.

Еще в начале года в СМИ появились слухи о том, что Ивлеева и Элджей разошлись, однако сама пара никак не комментировала эту информацию. На днях же артисты решили рассказать о личной жизни и признались, что подали на развод, говориться в интервью журналу Tatler.

Как утверждает Анастасия, они рано с Алексеем "окунулись в семейную жизнь".

"Я уже говорила, что в моем теле восемьдесят процентов мужской энергии. Мне нужно постоянно что-то производить. Леша, безусловно, такой же. Он творческий, может быть, менее активный, но не менее заинтересованный в жизни и в делах. А мы просто ушли в нашу уютную любовь, закрылись от всех", – призналась блогерша.

Видео дня

Также ведущая заявила, что они несколько раз брали "перерыв в отношениях". По словам Ивлеевой, у нее до сих пор остались чувства к рэперу, однако это уже любовь "сестры к брату". В то время, Элджей отметил, что им удалось сохранить дружеские отношения.

Напомним, Анастасия Ивлеева и Элджей официально подтвердили свой роман в 2018 году. Через год пара сыграла тихую свадьбу, а поклонники узнали о браке только лишь спустя пару месяцев. Звезда официально взяла фамилию мужа и стала по паспорту Анастасией Узенюк.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Ивлеева – российская телеведущая, актриса и видеоблогер. Наиболее известна как звезда соцсети Instagram, а также как ведущая телепередачи "Орел и решка".

Элджей – российский хип-хоп-исполнитель. Начинал карьеру с записи нескольких сольных хип-хоп-альбомов. Дебютной сольной работой рэпера стал альбом "Бошки дымятся", выпущенный в 2014 году. В 2016 году вышел второй альбом Элджея "Катакомбы".

Ранее OBOZREVATEL писали о том, что Ксения Мишина рассталась с Александром Эллертом. Актриса призналась, что инициатором расставания с возлюбленным стала сама.