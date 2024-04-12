Нашли в ванной комнате: известная южнокорейская певица скончалась при загадочных обстоятельствах

Южнокорейская певица Пак Бо Рам (Park Bo Ram) скончалась при загадочных обстоятельствах. 30-летнюю девушку, активно развивавшую карьеру и не жалующуюся на здоровье, нашли без дыхания в доме друзей.

Смерть артистки, которая была звездой телевизионных конкурсов в своей стране, наступила во вторник, 11 апреля. Это подтвердила ее звукозаписывающая компания в Южной Корее, пишет Billboard.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии и причину смерти. Известно, что она была на частной вечеринке с двумя другими друзьями и потеряла сознание в ванной комнате.

Свидетели рассказали правоохранителям, что артистка вышла в туалет примерно в 21:55. Когда девушка не вернулась, один из собравшихся пошел проверить, как она, и нашел подругу склоненной над раковиной. Очевидцы попытались сделать Пак Бо Рам искусственное дыхание, но тщетно.

Сообщается, что звезда работала над новыми песнями, и новость о том, что исполнительницу нашли дома без признаков жизни, стала неожиданной для тех, кто ее знал.

Пак Бо Рам впервые попала в индустрию К-поп в возрасте 17 лет. Ее официальный дебют на сцене состоялся 7 августа 2014 с синглом "Beautiful", а после этого артистка выпустила еще много треков, которые слушали миллионы раз.

27 октября 2014 года певица выиграла в номинации "Дебют года" на Mnet Asian Music Awards. Многие ее песни стали саундтреками к известным дорамам.

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