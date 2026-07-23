"Нашла прослушку в квартире". Елена Тополя раскрыла имя мужчины, который тайно снимал секс-видео с ней за баснословную сумму, и удивила подробностями допроса

Украинская певица Елена Тополя сообщила, что досудебное расследование дела относительно шантажа секс-видео завершено. В связи с этим артистка смогла раскрыть больше подробностей о скандальном инциденте, в частности, назвала исполнителя. По словам звезды, интимный ролик с ней тайно снимал мужчина по имени Сергей Ж., и совсем скоро он будет привлечен к ответственности.

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А вот о других людях, причастных к сливу секс-видео, Елена Тополя пока говорить не может, поскольку правоохранительные органы приняли конкретные решения только в отношении исполнителя. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Только завершилось досудебное расследование. Сергей Ж. скоро в суде слушать, что его ждет дальше. Это не игра, друзья. Это не пиар. Человек получит по заслугам в соответствии с законом. Это создала не я. Каждый должен отвечать за свои действия. Но это решение сейчас касается только одного из исполнителей. Далее продолжается дело в отношении заказчиков, основных организаторов, так сказать. Там еще несколько человек причастны к этой афере", – отметила знаменитость.

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Как подчеркнула Елена Тополя, недоброжелатели несколько месяцев разрабатывали план слива ее интимного видео и тщательно готовились к его реализации. На ролике специально изменили дату, чтобы создать видимость, будто артистка завела роман еще во время брака с Тарасом Тополей, более того, ее прослушивали.

"Я искала свои серьги и не могла найти. После прилета очень много вещей по дому ищу, не знаю, где что лежит, потому что все немного по-другому расположено. И я случайно нашла прослушку. Это была уже вторая. Я нашла в квартире прослушку. Предыдущую нашла в сумке. Это было еще в ноябре", – сказала певица.

По словам Елены Тополи, Сергей Ж. следовал четким указаниям заказчиков, чтобы завоевать ее доверие и снять интимное видео, за что получил баснословные деньги. Мужчине выплатили 15 тысяч долларов, и эта сумма могла бы быть выше, если бы план не сорвался. Знаменитость не стала скрывать возмущение тем, что люди потратили такие деньги ради того, чтобы попытаться испортить ее репутацию, когда могли бы потратить их на помощь военным или больным детям.

В ходе расследования дела Елена Тополя ознакомилась и с деталями допроса лиц, причастных к утечке ее интимного видео. Как призналась артистка, она была шокирована, когда увидела, чего заказчики требовали от исполнителя.

"Некоторые моменты из указаний меня удивили, когда я читала протоколы допросов. Я думала: "Боже, как можно было так обо мне думать, что я соглашусь на какие-то отношения неклассического характера". Короче, были указания, чтобы он прямо по-жесткому пошел. С различными там атрибутами. Пытались любым образом, все, что можно было сделать, чтобы потом выставить меня в этой грязи, в плохом свете", – поделилась звезда.

Напомним, что Елена Тополя сообщила о том, что стала жертвой шантажистов в январе этого года. У знаменитости требовали 75 тысяч долларов, а в случае отказа от выплаты средств, угрожали обнародовать секс-видео с ее участием. Певица не поддалась на манипуляции, поэтому ролик в итоге оказался в сети.

Однако Елена Тополя была твердо намерена защитить свое достоинство, поэтому обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Вскоре полиция задержала 23-летнего жителя Киева, причастного к шантажу певицы. Ему было объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Елена Тополя впервые раскрыла настоящую причину утечки своего интимного видео и кто за этим стоит.

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